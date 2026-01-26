 / Calcio

Calcio | 26 gennaio 2026, 16:00

Calcio, Eccellenza. Pietra Ligure promosso nell'esame Carcarese: gli scatti del poker biancoceleste (FOTOGALLERY)

in rete Sogno, Dominici, Faedo e Insolito. Per gli ospiti Di Mattia e Babliuk

Calcio, Eccellenza. Pietra Ligure promosso nell'esame Carcarese: gli scatti del poker biancoceleste (FOTOGALLERY)

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium