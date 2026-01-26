Calcio, Savona. Biancoblu abulici con la Sampierdarenese, lo 0-0 indispettisce i tifosi

Finisce a reti inviolate il confronto tra Sampierdarenese e Savona, di fronte nuovamente al Morgavi dopo il celebre spareggio che valse ai “lupi” la promozione.
La cronaca. Parte meglio il Savona, subito aggressivo: al 4’ una clamorosa incertezza di Bulgarelli spalanca la strada a Sassari, che dai 25 metri tenta un audace pallonetto, terminato di poco alto. Al 42’ i biancoblù protestano per un contatto in area tra lo stesso Bulgarelli e Silvestri, ma l’arbitro lascia correre.
In avvio di ripresa il portiere della Sampierdarenese si riscatta parzialmente, bloccando in uscita su Nelli, mentre al 52’ è ancora Sassari a rendersi pericoloso con una serpentina fermata quasi sulla linea. I padroni di casa rispondono un minuto dopo con Biagini, il cui tiro sfiora il palo. Al 55’ altra occasione ospite: Nelli serve Sassari, che però calcia alto da posizione favorevole.
Nel finale il Savona abbassa il ritmo e la Sampierdarenese prova ad approfittarne: Ardigò costringe Agostino a una parata plastica e decisiva, che consente al portiere savonese di blindare almeno lo 0-0.
Un risultato accompagnato da una prestazione che la tifoseria non ha mancato di sottolineare alla squadra al triplice fischio finale, ma anche nelle ultimi fasi di gara.
L'obiettivo primo posto è ormai sfumato, ma anche per competere ai prossimi playoff servirà senz'altro un atteggiamento diverso.