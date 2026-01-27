 / Calcio

Calcio | 27 gennaio 2026, 11:05

Calcio, Promozione. L'Albissole non si ferma più, battuta anche la Praese e primato sempre più saldo: gli scatti del 3-0 (FOTO)

La fotogallery curata da Gabriele Siri

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium