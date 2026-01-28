 / Calcio

Calcio | 28 gennaio 2026, 09:39

Calcio. Obblighi under confermati in Eccellenza e Promozione anche per la prossima stagione, tema caldo i rinvii per allerta arancione

Lunedì è stato convocato il consiglio del CR Liguria, attese le decisioni nel comunicato ufficiale

Potrebbero essere ufficializzate già domani, con il consueto comunicato del giovedì, le novità emerse dal Consiglio del Comitato Regionale Ligure.

Per quanto concerne l'obbligo di schierare giocatori "under" in Eccellenza e Promozione non dovrebbero esserci stravolgimenti, con la quota confermata anche per la stagione 2026/2027. Di conseguenza il regolamento, in attesa della conferma ufficiale, dovrebbe imporre in campo un giocatore nato nel 2007 e uno nel 2008.

Anche il tema allerte meteo è arrivato sul tavolo del Comitato. La possibilità che le partite nei comuni interessate dal livello arancione possano essere rinviate d'ufficio è stata discussa, restano da capire le modalità e le tempistiche di adozione del provvedimento.

Lorenzo Tortarolo

