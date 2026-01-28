 / Calcio

Calciomercato. Colpo in difesa per lo Speranza, retroguardia puntellata con Lorenzo Gallo

Il nome di Lorenzo Gallo, dopo il ritiro del Bragno dal girone A di Promozione, è stato uno dei più chiacchierati sulle frequenze di radiomercato.

Il promettente difensore classe 2005, però, da ieri sera ha una nuova squadra.

Ad annunciare l'ingaggio di Gallo è stato lo Speranza, pronto a mettere a disposizione di mister Pisano un giocatore di sicuro valore e prospettiva nel panorama savonese.

L'ex giocatore anche di Celle Varazze e Albissole è stato formalmente tesserato e sarà a disposizione del tecnico rossoverde per la partita di domenica prossima in casa della Dinamo Apparizione.

