Calciomercato, Pietra Ligure. Balducci vola in Serie D, uffciale il passaggio alla Valenzana Mado

Non era difficile immaginare l'arrivo di una nuova avventura, in tempi rapidi, per Pietro Balducci.
Nella serata di ieri, l'ormai ex portiere del Pietra Ligure, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Valenzana.
L'estermo difensore ligure sale quindi di categoria dopo l'esperienza al Devincenzi, sbarcando nel girone A del campionato di Serie D.
L'annuncio:
"𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚𝐧𝐚!
Classe 2003, portiere, Pietro è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella.
Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Prato e Sestri Levante, prima dell’ultima esperienza a Pietra Ligure.
Arriva in rossoblù per rinforzare il reparto dei portieri e mettersi a disposizione dello staff tecnico.
Benvenuto Pietro".