Volley femminile. Savona passa al tie break contro Carcare (IL FOTOSERVIZIO)

Palazzetto gremito per questa ennesima sfida al vertice del campionato di serie D femminile, una folta rappresentanza vadese è salita in valle a sostenere le proprie ragazze. In questa atmosfera di tifo caldo ma corretto le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, offrendo un buono spettacolo. Nel primo set le padrone di casa partono un po contratte e le ospiti ne approfittano per imporsi 25 a 19. Nel secondo set Fazio cambia il palleggio e una banda dando più fluidità al gioco e solidità alla ricezione, le biancorosse allungano di parecchi punti sulle vadesi che però nella seconda parte di set recuperano e sorpassano addirittura le padrone di casa che si arrendono 25 a 22. La nota dolente è stata ancora una volta la fase ricettiva, dove sono andate più volte in difficoltà, che immancabilmente ha poi influito sulla ricostruzione del gioco, anche nella fase di muro sono state usate troppe volte dalle avversarie con dei muri fuori. Una cosa che sicuramente non fa difetto è la grinta e determinazione, sotto due a zero le ragazze della Pallavolo Carcare, iniziano a giocare come sanno, mettendo in seria difficoltà le seconde in classifica con precisi attacchi e finalmente efficaci difese, le vadesi cedono e con il punteggio di 25 a 19 e 25 a 14. Tutto da rifare e a decidere la sfida sarà ancora una volta il tie break. Partono male le biancorosse che subiscono un pesante 5 a 1 che riescono solo a recuperare in parte, al cambio campo hanno comunque ancora un sussulto che li porta al 10 a 11, fatali le successive tre murate punto prese dalle ragazze di casa che si sono arrese 15 a 11. Giustamente festanti le ragazze del Sabazia per aver espugnato il sempre difficile parquet valbormidese, si allontana invece momentaneamente l'obiettivo play off per le ragazze biancorosse, ma il campionato è ancora lungo, l'importante è crederci fino in fondo.