Un nuovo presidio rossoblu nel Ponente Savonese, taglio del nastro per il Genoa Club Riviera delle Palme

Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano si uniscono nel segno della condivisione di una passione profonda che unisce centinaia e centinaia di cuori anche nel Ponente Savonese: quella per il Genoa.

La passione per "gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare", che quel mare che è forza, orgoglio e risorsa di un comprensorio dove la magia del Guasto d'amore per il Grifone vive al tramonto nella "Riviera delle Palme".

Ed è così che si intitolerà il neonato club, intitolato a Germana Magni, storica anima della genoanità a ponente, e a Gianni Monge, indimenticato genoano, entrambi sempre nel cuore di chi li ha conosciuti e ai quali erano in passato dedicati i due club della zona.

L'assemblea costitutiva del Genoa Club Riviera delle Palme "G. Magni - G. Monge" si è tenuta nella serata di martedì 4 febbraio. Con essa sono state assegnate le cariche in seno al Consiglio Direttivo, alla cui presidenza è stato eletto Fabrizio Fasciolo e alla vicepresidenza Luca Magni.

Nei prossimi passaggi è prevista l'adesione, già dalla stagione calcistica in corso, all'Associazione Club Genoani (ACG). Sono aperte inoltre le iscrizioni per le quali sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie sulla pagina Facebook (CLICCA QUI), dove saranno via via presentate successivamente tutte le iniziative del club.