Calcio | Serie D. Il Vado ha buon gioco contro la Valenzana, decidono le triplette di Vita e De Rinaldis

VADO - VALENZANA 6-1 (3', 21' 90' De Rinaldis. 11', 46' e 59' Vita - 10' Lusha)



45' TRIPLETTA ANCHE PER DE RINALDIS, NON C'E' RECUPERO, LA PARTITA FINISCE QUA!

37' punta l'area De Rinaldis, scarico su Arras che di mancino sfiora l'incrocio

34' passerella per vita, in campo Arras: che rosa quella rossoblu...

31' azione rapida della Valenzana, anche tecnicamente ben orchestrata. Montini non poteva fare di più colpendo in caduta

29' Sesia fa respirare Stampi, al suo posto Bonotto

26' la partita ormai ha ben poco da dire sul fronte del risultato, i ritmi però restano su buoni livello

25' Toniato per Maione, nuovo cambio orafo

20' risponde Pellegrini con Massaro per Sammouni

19' due cambi anche per il Vado: Alluci e Raffini per Pisanu e Alfiero

18' polveri bagnate per Montini, destro dai 22 metri con poca misura

16' doppio cambio Valenzana: escono Doria e Lusha, entrano Greco e Ciliberto

14' CINQUE A UNO VADO, TRIPLETTA PER DIEGO VITA. MOVIMENTO DA MANUALE IN AREA, SATTANINO E' BATTUTO IN USCITA

13' ammonito Pisanu

12' proprio Lazzarini sfiora il gol immediato, destro sottomisura arginato da Sattanino

9' Ecco il cambio anticipato nel primo tempo: c'è Lazzarini per Bondioli

5' poco da segnalare in questo avvio, la partita procede sui binari visti nel primo tempo

1' cambio per la Valenzana, West lascia il campo per Ceccarini

SECONDO TEMPO



46' termina il primo tempo, gara in ghiaccio per il Vado

46' POKER VADO! VITA! BASTANO POCHI ATTIMI AL TEAM DI CASA PER RIPROPORSI IN AREA. VITA HA SPAZIO PER BATTERE CON PREPOTENZA, SATTANINO NON PUO' NULLA

45' Doria sfiora per centimetri la rete del 2-3. Vado sorpresa sulla ripartenza, con Stampi che fatica a contenere l'avversario. Il dribbling su Bellocci è efficace, ma il 10 orafo trova solo l'esterno della rete

40' coast to coast di Sammouni, Bellocci risponde presente sul suo palo. Bella iniziativa del numero due orafo

39' ammonito Alfiero

38' Gulinelli avverte mister Sesia: fastidio muscolare per Bondioli. Vedremo se il tecnico ricorrerà a un cambio precauzionale

30' a tal proposito una delle ali della Valenzana, Doria, sfiora la rete del 2-3: classica azione a convergere da sinistra per chiudere con il piede opposto. Collo destro troppo schiacciato per impensierire Bellocci

28' nota tattica: abituale 3-5-2 per i rossoblu, 4-4-2 particolarmente offensivo per l'undici di Pellegrini

21' si va subito nell'altra metà campo e il VADO TROVA IL TRIS! PRIMA ABONCKELET CHIAMA SATTANINO ALLA RESPINTA DAI 20 METRI, SULLA RIBATTUTA DE RINALDIS HA BUON GIOCO A TROVARE LA DOPPIETTA

20' difesa del Vado latissima, Venneri prova il lancio sullo alle spalle del terzetto rossoblu, bravissimo Bellocci ad anticipare Sammouni

16' gara divertente al Chittolina, la Valenzana come abitudine non specula. Abonckelet lancia sulla corsa Gulinelli, la difesa orafa tampona all'ultimo

11' NEMMENO UN GIRO D'OROLOGIO, E IL VADO TORNA SUBITO AVANTI! VITA NON SI FA PREGARE E RISTABILISCE LE DISTANZE

10' IL PAREGGIO DELLA VALENZANA CON LUSHA. DORMITA GENERALE DELLA RETROGUARDIA DI CASA SUL CORNER ORAFO, IL PALLONE BALLA SULLA LINEA PRIMA DEL TAP IN DEL CENTRAVANTI

8' ritmi altissimi per il Vado in questo avvio. La squadra di Sesia va da un quinto all'altro, il mancino di Stampi incoccia però sul palo

6' problemi per West, il difensore rientra in campo dopo pochi istanti

3' IL VADO E' SUBITO AVANTI! CALCIO D'ANGOLO PER I ROSSOBLU, PISANU LAVORA FUORI DALL'AREA TROVANDO UN BUON FILTRANTE, DE RINALDIS E' IL PIU' LESTO A TROVARE LO SPECCHIO E A INFILARE LA PORTA DI SATTATINO

1' si parte!

PRIMO TEMPO



VADO: Bellocci. Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Vita, Gulinelli, Abonckelet, De Rinaldis, Alfiero, Stampi, Rosa.

A disposizione: Gattuso, Arras, Raffini, Ciccone, Lazzarini, Cecchinato, Messina, Bonotto. Alluci.

Allenatore: Sesia



VALENZANA: Sattanino, Sammouni, Saidi, Maione, Lisha, Doria, Montini, Ciletta, Palazzolo, Venneri, West.

A disposizione: Losa, Ceccarini, Chelli, Greco, Ciliberto, Massaro, Borgna, Toniato, Carnovale.

Allenatore: Pellegrini



Arbitro: Dania di Milano

Assistenti: Minico di Ariano Irpino e Scorteccia di Firenze