Calcio | Carcarese. Non basta Zunino per evitare la sconfitta con l'Athletic, Girgenti: "Paghiamo due ingenuità, ma dobbiamo andare più forte" (VIDEO)

“Faccio fatica a commentare il risultato di oggi, abbiamo avuto le occasioni per aumentare il vantaggio, ma due ingenuità ci costano la sconfitta. Per l’ennesima volta posso dire che c’è da lavorare sempre più forte in settimana. Non basta quello che stiamo facendo, bisogna avere un atteggiamento più incisivo durante la gara e limitare a zero gli errori, perché ogni minimo errore prendiamo gol e facciamo fatica a concretizzare le occasioni create. Mercoledì saremo di nuovo in campo, ad una squadra di carattere aiuta giocare subito perché si ha la possibilità di rifarsi e mostrare il proprio valore. Ho visto i ragazzi abbattuti, mi dispiace, ma bisogna capire che in queste categorie non bisogna mai abbassare l’attenzione, il dettaglio fa la differenza”

Mister Girgenti commenta la sconfitta con l’Atlhetic Albaro ai microfoni del canale ufficiale biancorosso