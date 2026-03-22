Calcio. Serie D, il Celle Varazze riparte da mister Boschetto e dalla Sanremese: Civette a caccia di punti salvezza, il racconto in tempo reale (LIVE)

CELLE VARAZZE - SANREMESE 1-0 (23' Balan)

78' Insolito rileva Capra in casa Celle Varazze, che giocherà il finale di gara in superiorità numerica

76' SANREMESE IN DIECI UOMINI: rosso diretto a Rota per un colpo a palla lontana ai danni di Donaggio, decisiva la segnalazione del secondo assistente che ha richiamato il direttore di gara

73' doppio tentativo dal limite, prima di Djorkaeff e poi di Gagliardi, nulla di fatto e semplice rimessa dal fondo per Albertoni

71' è una Sanremese poco incisiva negli ultimi trenta metri, il Celle Varazze sta cercando di chiudere tutti gli spazi a protezione di un vantaggio pesantissimo in chiave salvezza

69' primo cambio ordinato da Boschetto, entra Bortoletti al posto di Calcagno

65' dai e vai tra Capra e Scarfò, l'esterno ex Sestrese non riesce però a raggiungere il pallone leggermente troppo lungo servitogli dal compagno

61' Firman ci prova dalla lunghissima distanza, nessun pericolo per la porta di Bohli

57' triplo cambio in casa Sanremese: fuori Pereira, Cavaliere e Andreis, dentro Noto, Mbakogu e Gagliardi

55' sono nel frattempo arrivati una trentina di ultras matuziani a sostenere la squadra di Banchini, dall'altra parte non mancano invece fin dai primi minuti i cori dei tifosi del Celle Varazze

52' Nguegang sgasa sulla destra, troppo lungo però il suo traversone, Djorkaeff raccoglie e serve Andreis, la cui conclusione si impenna sopra la traversa

50' traiettoria velenosa di Capra, Bohli i pugni riesce in qualche modo ad allontanare il pericolo

49' De Benedetti in verticale a pescare Donaggio, guadagna tiro dalla bandierina l'attaccante di casa

47' girata da fuori di Andreis, pallone rasoterra che termina non distante dal palo alla destra di Albertoni

46' nessun cambio al rientro dagli spogliatoi

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo alla "Natta": il Celle Varazze è in vantaggio sulla Sanremese, decide al momento la rete al 23' di Balan. Tra poco il racconto della ripresa

42' spinge la Sanremese nel tentativo di raddrizzarla prima dell'intervallo, c'è però una posizione di fuorigioco di Pereira ravvisata dal secondo assistente

36' gran palla in mezzo di Ciancio, batti e ribatti al limite dell'area piccola risolto dalla difesa della Sanremese

35' Capra atterrato al vertice dell'area, situazione di palla inattiva per i padroni di casa, ammonito per proteste un componente della panchina biancoblu

31' corner per i matuziani, traiettoria a rientrare di Andreis, ma il signor Scalvi di Lodi ravvisa un fallo di Rota ai danni di De Benedetti, punizione per il Celle Varazze

28' la risposta della Sanremese: contropiede di Djorkaeff e Nguegang, cross basso arretrato per l'accorrente Cavaliere, destro secco dal limite respinto di piede da Albertoni, tap in dello stesso centrocampista biancazzurro che spedisce di un soffio a lato con la porta praticamente sguarnita

23' CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Strepitosa accelerazione a destra di Stanga, cross basso nel cuore dei sedici metri che Capra non riesce a deviare in porta, ma arriva da dietro Balan, dopo un rimpallo, a trafiggere col sinistro Bohli, 1-0 alla Natta

21' angolo ad uscire di Andreis, colpo di testa di Garcia che non riesce però a trovare lo specchio

17' a terra Balan dopo uno scontro di gioco con un avversario, si rialza prontamente la mezz'ala di casa

15' ancora Sanremese in avanti, Pereira raccoglie la sfera dopo un non preciso intervento aereo di Stanga, ma la sua conclusione dal limite, questa volta, si perde sopra la traversa

12' subito in partita mister Boschetto, non mancano le indicazioni ai propri giocatori, oggi schierati in maniera differente rispetto alle ultime uscite

9' TRAVERSA DELLA SANREMESE! Pereira si libera bene al vertice dell'area piccola, destro a giro che scheggia la trasversale della porta difesa da Albertoni, brivido per le Civette

6' tentativo da fuori area di Calcagno, botta violenta respinta dalla difesa matuziana

4' ci sono subito novità nella formazione di casa: Boschetto schiera un 3-5-2 con Firman braccetto difensivo di sinistra, Ciancio davanti alla difesa e Calcagno mezz'ala. Davanti Capra e Donaggio. Poche sorprese tra le fila della Sanremese: Pereira gioca come riferimento avanzato, alle sue spalle Djorkaeff e Andreis

3' completo blu per il Celle Varazze, Sanremese in tenuta bianca

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Olmo-Ferro" di Celle Ligure, dove tra pochi minuti andrà in scena la gara valevole per la 28^ giornata del girone A di Serie D tra Celle Varazze e Sanremese. Missione risalita per le Civette del neo allenatore Riccardo Boschetto, chiamato in settimana al posto di mister Pisano con l'obiettivo di dare una scossa a una squadra precipitata al penultimo posto in classifica dopo i quattro ko consecutivi rimediati nell'ultimo mese (pesante quello di domenica scorsa a Biella, 6-1). La squadra di Banchini, invece, insegue la quinta vittoria di fila lontano dalle mura del "Comunale" per consolidare un piazzamento nella zona sinistra di classifica, avendo ormai chiuso il discorso salvezza dopo le difficoltà della prima parte di stagione.

Formazioni :

CELLE VARAZZE: Albertoni; Stanga, De Benedetti, Firman; Scarfò, Calcagno, Ciancio, Balan, Melani; Capra, Donaggio. A disposizione : Marcone, Akkari, Szerdi, Insolito, Padovan, Giolfo, Bortoletti, Limongelli, Miragliotta. Allenatore : Boschetto

SANREMESE: Bohli; Garcia, Rota, Grosso; Nguegang, Cavaliere, Palella, Girgi; Djorkaeff, Andreis; Pereira. A disposizione : Licata, Gagliardi, Camerino, Monticone, Noto, Osuji, Anzalone, Fofana, Mbakogu. Allenatore : Banchini

Arbitro: Scalvi di Lodi - Assistenti: Celestino e Moschella di Reggio Calabria