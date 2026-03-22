Calcio | Millesimo, manca un successo per agguantare la D: tre punti d'autorità in casa del Molassana

La festa è ormai pronta e potrebbe arrivare sotto le luci dei riflettori.

Il Millesimo, grazie al successo per 3-1 sul Molassana, ha di fatto messo le mani sul campionato. Decisivo anche il risultato del Busalla, capace di rimontare due reti al Pietra Ligure: i biancocelesti scivolano così a -10 quando mancano quattro giornate al termine.

Il turno infrasettimanale aspetta quindi incoronare i valbormidesi, protagonisti di uno straordinario filotto di sedici risultati utili consecutivi.

La squadra di Macchia ha imposto subito il proprio ritmo contro il Molassana, passando in vantaggio all’8’ con Totaro e raddoppiando al 29’ con Gualtieri. Nella ripresa è ancora Gualtieri, ex attaccante di Imperia e Loano, a firmare il tris al 55’, prima del gol della bandiera dei padroni di casa realizzato da Dall’Asta.



Molassana - Millesimo 1 - 3

Marcatori: 38' pt Totaro, 42' pt Gualtieri, 10' st Totaro, 35' st Dall'Asta

Molassana : Cuttica, Campaner, Erroi, Lipani, Barletta, Scarantino, Dall'Asta, Mermina, Montemagno, Tavaroli, Ferrario

All.: De Lucia

Millesimo: Canevari, Sicca, Cigliutti, Facello, Perovic, Vittori, Totaro, Lazzaretti, Ze Francis, Villar, Gualtieri

A disp.: Bova, Cappellari, Siri, Bove, Latini, Delfino, Piccardo, Nacci, Camara

All.: Macchia

Arbitro: Verdoia

Assistenti: Dellerba, Morbelli