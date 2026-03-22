Calcio | Eccellenza. Il Pietra si butta via nella ripresa, il Busalla ne approfitta ma non c'è un vincitore: è 2-2

PIETRA LIGURE - BUSALLA 2-2 (26' Rovere, 40' Santanocito - 49' rig. Curabba, 68' Preti)

45'+3' rocambolesco rimpallo sull'ultimo appello tentato dal Pietra, la palla colpisce ancora il palo e finisce fuori. Game over al "Devincenzi", finisce qui 2-2 tra Pietra e Busalla.

45'+1' provvidenziale recupero di Ravoncoli che di mestiere ferma Panepinto lanciato in campo aperto. Ammonito il centrale pietrese.

45' saranno 3' di recupero.

43' cambia per la seconda volta mister Repetti, dentro Primerano per Poggi.

39' torna alla carica il Pietra, Pili riesce ad aggirare l'avversario sfruttando il corpo e mettendo un pallone perfetto per Gasco che la colpisce ma manca davvero di pochissimi centimetri la rete.

33' secondo cambio per mister Moraglia: fuori Pavese per Malagrida. Risponde Repetti con Panepinto per Bianchini.

32' insiste il Busalla dalla sinistra, l'azione si chiude con un tentativo di Curabba che scuote solo l'esterno della rete.

29' salta fuori tempo Santonocito sul cross dalla destra, corpo troppo all'indietro e colpo di testa a campanile preda della difesa genovese.

28' primo cambio per il Pietra: fuori Odasso, dentro Faedo.

27' angolo del Pietra lungo a uscire verso il secondo palo dove appostato c'è il solito Gasco che però manca l'appuntamento col pallone. Pavese ferma la ripartenza, ammonito.

23' PAREGGIA IL BUSALLA! Riequilibra tutto con un lampo improvviso la squadra di Repetti, Preti è più deciso di tutti e batte un incolpevole Duberti.

20' punizione dai 18 metri circa per il Pietra, Giglio trova lo specchio ma debole dove può arrivare facile Lo Bianco.

18' grandissima chance per ristabilire il doppio vantaggio per il Pietra, Iorio a tu per tu con Lo Bianco calcia a botta sicura ma l'estremo genovese in due tempi riesce a evitare la rete.

14' prova ad alzare il proprio baricentro il Pietra, mister Moraglia chiede ora a gran voce ai suoi di alzarsi.

10' palla a uscire di Odasso sulla punizione, Gasco manca la deviazione di pochi centimetri da ottima posizione.

9' caparbio Giglio a gestire un pallone verso la bandierina del corner, Vignolo lo atterra e si becca il giallo.

7' altissimo ora il pressing del Busalla che si sta gettando a capofitto verso l'area pietrese.

4' LA RIAPRE IL BUSALLA! Glaciale dagli undici metri Curabba, Duberti va sulla sua destra, palla centrale e gol.

3' Gasco pare agganciare Ymeri in area, il signor Cavalleri ben piazzato indica sicuro il dischetto.

2' pasticcio tra Ottoboni e Vignolo che spalanca la strada del contropiede al Pietra, ma c'è fuorigioco.

1' non ci sono novità dagli spogliatoi, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+2' si chiude qui tra gli applausi della tribuna del "Devincenzi" verso i ragazzi di Moraglia avanti 2-0.

45'+1' giocata di Ottoboni che col palleggio alto riesce a evitare la pressione di Pili e crossare, ancora Duberti è il primo sul pallone.

45' assegnati 2' di recupero. Intanto Curabba prova a calciare dal limite, palla forte che Duberti stoppa a terra.

43' grande giocata di Iorio sul lato corto di destra dell'area avversaria, in ritardo i compagni e il Busalla libera.

41' ancora un cartellino giallo ai danni del Busalla, sul taccuino del direttore di gara Piccardo.

40' RADDOPPIO DEL PIETRA! E' Santanocito stavolta a bucare Lo Bianco, con una conclusione potente e precisa su assist di Giglio che non lascia scampo al portiere avversario.

36' prova la giocata verticale verso il cuore dell'area la squadra genovese, biancocelesti che ancora una volta sgomberano i pericoli con attenzione.

31' ritmo che torna a farsi più spezzettato mentre prova a prendere campo il Busalla, ma il Pietra riesce sempre a uscire con gran disinvoltura.

27' risponde subito la squadra di Repetti, ancora una volta c'è un gran Duberti in uscita ad anticipare tutti.

26' VANTAGGIO DEL PIETRA! Giglio riesce con la punta a calciare in scivolata, Lo Bianco si gioca il tutto per tutto in uscita ma perde la palla e per Rovere è facile il tap in.

22' fase di gioco molto spezzettata in questo momento, la squadra di casa continua a collezionare falli a favore.

19' ci prova su punizione stavolta la squadra di Moraglia, Rovere trova Ravoncoli ma il suo colpo di testa in torsione è debole e centrale.

14' altro angolo per il Busalla con la parata di Duberti su Preti, ancora la traiettoria di Ymeri insidiosa diretta in porta ma dalla destra, poi il centrocampista genovese blocca la ripartenza ed è giallo.

11' ancora Pietra, stavolta Fatnassi va direttamente alla conclusione con la palla sul palo a Lo Bianco battuto e poi fuori. Resta a terra sul prosieguo Odasso resta a terra dolorante.

9' funziona ancora l'asse Fatnassi-Rovere, col capitano che stavolta libera al tiro Pili, diagonale troppo stretto e palla che sfila davanti alla porta senza effetto. Sul contro cross di Giglio Lo Bianco fa sua la sfera.

7' cambio gioco panoramico di Fatnassi per Rovere che punta il diretto marcatore e riesce a calciare. Lo Bianco blocca a terra con Santanocito che si avventa sulla sfera, ma per il signor Cavalleri c'è fallo sul portiere e giallo per il giocatore biancoceleste.

6' senza attaccanti di ruolo a disposizione, è Giglio nel Pietra Ligure a occupare la posizione di riferimento centrale avanzato molto mobile nel 4-3-3.

4' primo angolo per il Busalla, la traiettoria a rientrare di Ymeri dalla sinistra è molto stretta, Duberti smanaccia e sventa il pericolo; la difesa evita poi un nuovo corner.

1' tasto play, comincia Pietra Ligure-Busalla.

PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI

Pietra Ligure: Duberti; Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Giglio, Rovere, Iorio, Pavese, Santanocito, Fatnassi.

A disposizione: Vernice; Leo, A. Insolito, Oddone, Aicardi, Faedo, Siriu, Malagrida, Massa.

Allenatore: A. Moraglia

Busalla: Lo Bianco; Stabile, Piccardo, Ottoboni, Gattulli, Vignolo, Preti, Bianchino, Curabba, Ymeri, T. Poggi.

A disposizione: Di Terlizzi; Ballarino, Sansalone, Primerano, Goffredi, Malatesta, Patti, Panepinto, Spallarossa.

Allenatore: M. Repetti

Arbitro: Cavalleri di Treviglio

Assistenti: Gasparo e Monaci di Genova

C'è un vocabolo che accumuna Pietra Ligure e Busalla, l'una di fronte all'altra nella 26esima giornata del campionato di Eccellenza. E' il verbo "sbagliare", che, dopo un precedente turno di passi falsi per entrambe, seppur dal sapore diametralmente opposto, non è più consentito nel dizionario delle due formazioni.

Se da una parte c'è una squadra biancoceleste ferita dalla rimonta dell'Arenzano con un primo posto ora distante ben 8 lunghezze, dall'altra ci sono i ragazzi di Massimo Repetti che sì hanno pareggiato in casa contro la Carcarese, ma rimontando ben due reti con altrettanti uomini in meno, nel finale di gara. Per entrambe i tre punti diventano quindi fondamentali, che si tratti di provare ad accorciare sul Millesimo e tenere al contempo a distanza le inseguitrici, oppure provare a tornare dentro i play off.

Mister Moraglia dovrà comunque fare a meno di ben quattro elementi: gli squalificati Sogno e Dominici, ma anche Prudente e Delicato fermi ai box per problemi fisici. Biancoblù genovesi invece senza gli squalificati Mosca e Pelissa