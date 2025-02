Calcio, Giusvalla FC. Sarà Pino Cavallaro a guidare il nuovo team nella stagione 2025/2026

L'happening di sabato scorso al "Cavallo Bianco" ha di fatto dato il via alla marcia di avvicinamento del Giusvalla FC alla prossima stagione sportiva.

Il presidente Dario Biato ha confermato l'avvio dell'iter burocratico per l'istituzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, ma anche la strutturazione dei quadri tecnici è già a buon punto.

Tra i tavoli imbanditi non è passata inosservato il volto di Pino Cavallaro, pronto ad assumere le redini della prima squadra giallazzurra.

"Ringrazio il presidente Biato per la fiducia e per questa nomina che al momento ha valore ufficioso. Ovviamente ci sarà tempo dopo l'istituzione del club per tutte le ufficialità del caso, ma iniziare a dare forma a questo nuovo progetto fin da oggi può rappresentare un vantaggio per la stagione sportiva 2025/2026. Si respira un bell'entusiasmo - ha chiosato Cavallaro - un buon presupposto per costruire le giuste fondamenta con organizzazione e lavoro".