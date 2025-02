Giudice Sportivo, Eccellenza. Sono sette i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/2/2025

FRAZZETTO MAURO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

DE LUCIA SILVESTRO (ANGELO BAIARDO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CAPPANERA LUCA (SERRA RICCO 1971)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROCINO LORENZO FRANCES (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FABBRUCCI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (III INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCAGNO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)

SANGUINETI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (II INFR)

PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SILVESTRI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALCAGNO DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

LINGUA ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

CAPPELLO DANIELE (TAGGIA)

DAMONTE LORIS (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (I INFR)

TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LONGATO RICCARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FRANCO ROBERTO (PIETRA LIGURE 1956)

DIAKHATE ABDOULAYE (RIVASAMBA H.C.A.)

CECON GIACOMO (SERRA RICCO 1971)