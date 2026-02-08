Calcio | Serie D. Missione tre punti per Vado e Cairese, il Celle Varazze vuole il colpo esterno a Valenza

Continua a proseguire su binari allineati il calendario del Vado e del Ligorna, in attesa dello scontro diretto al Chittolina.
I rossoblu di mister Sesia punteranno su una nuova impresa dell'Imperia che, dopo aver fermato domenica scorsa proprio i rossoblu, oggi pomeriggio faranno visita alla nuova capolista.
Ciccone e compagni, per prima cosa, dovranno però focalizzarsi sulla propria prestazione: l'avversario di giornata sarà infatti il Saluzzo di Cacciatore, squadra giovane, ma capace di creare grattacapi a qualsiasi formazione del girone A.
Il Celle Varazze. invece, va a caccia del colpo esterno in casa della Valenzana. Il successo lontano da casa per il team diretto da Mario Pisano manca da ottobre e un risultato pesante potrebbe avvicinare i biancoblu alla zona centrale della classifica.
Domenica da non sbagliare per la Cairese, la Novaromentin dopo il ritorno di Molluso ha dato segnali di risveglio, ma ottenere l'intera posta in palio deve essere l'unico obiettivo tra le mura del Brin.