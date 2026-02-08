Calcio | Eccellenza, il Pietra non stecca: Santanicito e Rovere piegano la Genova Calcio 2-0

PIETRA LIGURE - GENOVA CALCIO 2-0 (41' Santanocito, 58' Rovere)

45'+5' chiude in avanti il Pietra con l'angolo conquistato da Giglio. Non c'è più tempo però, triplice fischio che sancisce il 2-0 dei biancocelesti.

45' saranno 5 i minuti di recupero. Intanto viene ammonito per proteste mister Monteforte.

45' esaurisce i cambi mister Moraglia con Pili per Gasco.

43' grande giocata di Dominici per Giglio, Capurro decisivo a stoppare l'attacco del trequartista biancoceleste.

41' altro giallo estratto dal signor Miraglia, è per Sgambelluri.

40' Costa prova a ripartire, Odasso lo ferma tenendolo per la maglia e viene ammonito.

38' colpo di testa di Ravoncoli su calcio d'angolo, Gandolfo non ha problemi a bloccarla.

37' dentro anche Riggio nella Genova Calcio, fuori Zampano.

35' opportunità anche per Iorio, colpo al volo dell'ex Albenga fuori misura.

34' esce anche Rovere nel Pietra, al suo posto Faedo.

32' subito protagonista Gandolfo che riesce a intercettare con una gran parata la conclusione di Rovere.

32' doppio cambio per gli ospiti: fuori Dondero e Mantero, dentro Gandolfo e Biaggi.

31' palla dentro della Genova Calcio, Vernice in uscita coi pugni libera l'area.

28' applausi anche per Sogno che esce per fare spazio a Dominici.

27' punizione ben calciata dalla distanza da Campelli, Ravoncoli impeccabile in marcatura su Lepera e il Pietra sventa il pericolo.

23' Sogno si accorge di Dondero fuori dai pali e prova l'eurogol, la palla va fuori non di molto in realtà.

20' pericolosa la Genova Calcio con il cross teso di Campelli, Gasco riesce a intercettarlo sul primo palo prima di Lepera e Costa.

20' esce un applauditissimo Malagrida nel Pietra, al suo posto Iorio.

14' prova il doppio cambio Monteforte: vanno fuori Cavalli e Cartiere, dentro Capurro e Sgambelluri.

13' RADDOPPIA IL PIETRA! Rovere apre il compasso e disegna un diagonale perfetto che lascia Dondero senza scampo.

11' ammonito anche Gasco nel Pietra.

8' non si abbassano i ritmi al "Devincenzi", ora con repentini cambi di fronte che però non portano a un nulla di fatto.

5' pareggia Costa per la Genova Calcio ma si alza la bandierina del secondo assistente per un fuorigioco di Lepera che aveva effettuato la sponda di testa.

3' subito un'occasione per il Pietra, Santonocito scalda i guantoni di Dondero che mette in angolo.

1' nessuna novità dalle panchine, si riparte

SECONDO TEMPO



45'+2' finisce qui una prima frazione divertente e combattuta, col Pietra in vantaggio dopo aver sciupato anche un calcio di rigore.

45'+1' ancora Vernice protagonista a dire no agli attaccanti biancorossi, stavolta su Lepera dopo lo scambio con Costa; conclusione troppo centrale per l'argentino.

45' si giocherà ancora per 2'.

44' spinge la squadra biancoceleste con il cross destro a rientrare di Leo per Sogno che, nel cuore dell'area, viene addirittura triplicato. Libera poi la Genova Calcio.

41' VANTAGGIO DEL PIETRA! Esordio con gol per Santanocito, con un inserimento perfetto su un assist al bacio di Sogno.

40' ancora una grande chance per la Genova Calcio! Da due passi è Costa a sbagliare la mira.

39' IL PALO SALVA LA GENOVA CALCIO! Giglio batte forte e angolato, Dondero intuisce ma è il palo a dire no al Pietra.

38' calcio di rigore per il Pietra! la retroguardia genovese non riesce a tenere Sogno se non con un fallo, Miraglia indica sicuro il dischetto.

34' cerca la gloria personale Malagrida ma Cartiere si oppone con la schiena e manda in angolo.

31' pareggia il conto dei legni il Pietra! Stavolta tocca a Leo, sugli sviluppi di un corner conquistato da Rovere, scheggiare la traversa dal limite.

30' anche Cavalli finisce sul taccuino del signor Miraglia, ammonito il difensore della Genova Calcio.

28' giocata da attaccante puro per Costa bravo a liberarsi col fisico della marcatura e trovare il diagonale basso che però si schianta sul palo dopo la deviazione con la punta delle dita di Vernice!

26' non riesce a trovare la conclusione Leo dopo essersi accentrato, ci prova quindi Rovere ma blocca Dondero.

25' intervento falloso di Ravoncoli, ammonito il numero 4 pietrese.

24' salva la Genova Calcio Lipani che riesce a intercettare la conclusione di Rovere dopo che quest'ultimo si era liberato con maestria di Campelli.

20' arriva il primo cartellino giallo del match. Campelli interviene duramente su Leo, scatta il giallo.

18' pareggia il conto delle traverse il Pietra! Una palombella perfetta, anche troppo, di Sogno che incoccia la parte alta della traversa.

17' scavetto di Sogno per l'inserimento di Giglio, Dondero in uscita rischia scontrandosi con Cavalli ma alla fine la blocca.

11' occasionissima per la Genova Calcio! Costa in area non trova il tempo giusto, la palla diventa così buona per Lepera ma Vernice in uscita bassa devia la conclusione a botta certa dell'argentino sulla traversa.

10' Cavalli in diagonale anticipa Sogno. Sul ribaltamento di fronte uscita provvidenziale di Vernice ad anticipare sia Costa che Lepera.

5' ritmo decisamente piacevole in questo avvio. Mister Monteforte sceglie il 3-5-2 per i crociati, ancora 4-2-3-1 invece per mister Moraglia.

2' avvio fortissimo da ambo le parti, è però il Pietra Ligure a conquistare già il primo calcio d'angolo.

1' squadre schierate sotto una pioggia che per ora sembra voler dare un attimo di tregua nel ritmo, si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici.

PIETRA LIGURE: Vernice; Gasco, Ravoncoli, Odasso, Leo, Giglio, Rovere, Sogno, Pavese, Malagrida, Santanocito.

A disposizione: Duberti; Pili, Iorio, Dominici, Aicardi, Faedo, Siriu, Massa, Prudente.

Allenatore: A. Moraglia

GENOVA CALCIO: Donero; Cavalli, Lipani, Campelli, Capotos, Mantero, Zampano, Tagliavacche, Lepera, Costa, Cartiere.

A disposizione: Gandolfo; Riggio, Mukaj, Capurro, Maresca, Pittaluga, Biaggi, Sgambelluri, Ierardi.

Allenatore: L. Monteforte

Arbitro: Miraglia di Imperia

Assistenti: Galante e Amadei di Genova

La chance è quella di rimediare al passo falso di una settimana fa contro il Campomorone, dopo lo stop del Millesimo capolista nell'anticipo di ieri contro la Carcarese. Si prepara così ad essere una di quelle domeniche da non sbagliare per il Pietra Ligure per rinfocolare le ambizioni sempre meno mascherate di primato dei ragazzi di mister Moraglia.

Attenzione però a non sottovalutare la Genova Calcio. Il momento di salute dei biancorossi di Luca Monteforte è buono, lo sa bene la stessa Carcarese che una settimana fa è capitolata al "Ferrando" di Cornigliano davanti a una formazione di cui il neo tecnico, una certezza nel panorama dilettantistico ligure, sta prendendo sempre più possesso.