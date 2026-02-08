Calcio | Promozione. Non finisce la crisi del Pontelungo: la Praese vince 2 a 1

PONTELUNGO - PRAESE 1-2 (50’ Ardissone - 22’ Chiarabini, 49’ Sacchi)



Nonostante un minuto extra il risultato non cambia, la Praese batte 2 a 1 il Pontelungo

95’ Fallo per il Pontelungo con Piu lanciato a rete, poco dopo il fischio finale tra le proteste

Saranno 5 i minuti di recupero

89’ Colpo di testa di Falsini che esce di poco

85’ PONTELUNGO IN 10! Secondo giallo per Puddu e granata in inferiorità numerica

84’ Occasione per Piu, ma anche lui é oltre l’ultimo difensore

82’ Ci prova subito Rocca ma é in fuorigioco

81’ É il turno di Rocca, lascia il campo Ardissone. Cambiano anche i genovesi con Sacchi che lascia il campo per Valente

80’ Si inizia a perdere tempo, se fa le spese Fiorucci che viene ammonito

75’ Ancora un cambio per mister Tedone con Giorgi che prende il posto di Orlando. Entra anche Chariq che rileva Guardone A.

74’ Angolo di Delfino, colpo di testa di Piu che esce di un soffio

73’ Cambio per i genovesi, dentro Di Gennaro, fuori Chiarabini

67’ Doppio cambio anche per la Praese: escono Canovi e Raso, dentro Matzedda e Trucco

65’ Doppio cambio granata: dentro Delfino e Guardone M., escono Asteggiante e Trucchi

64’ PIU SI DIVORA UN GOAL FATTO! Ancora Guardone a propiziare il goal, conclusione e parata di Parodi, il numero 10 arriva di slancio ma spara alto da due passi

61’ Cambio obbligato per il Pontelungo con Calandrino che subentra al posto di un infortunato Beron Cano

50’ IMMEDIATA RISPOSTA DEL PONTELUNGO! Conclusione dal limite di capitan Guardone, palla che si stampa sul palo ma arriva nei piedi di Ardissone che di rabbia scarica in rete e riapre subito il match

49’ RADDOPPIA LA PRAESE! Punizione in mezzo, il rimpallo favorisce Sacchi che calcia e gonfia ancora la rete

46’ Inizia la seconda frazione, nessun cambio

SECONDO TEMPO

Termina dopo un minuto di recupero la prima frazione, ospiti meritatamente in vantaggio ma la squadra di Zanardini, oggi squalificato, sembra essere in partita

45’ Doppio corner per il Pontelungo con la difesa ospite che si salva in qualche modo

44’ Super occasione anche per il Pontelungo, Puddu spazza un pallone ma serve in profondità Piu che si invola verso la porta ma spara addosso a Parodi

42’ Praese a centimetri dal raddoppio, cross tagliato dalla sinistra, colpo di tacco di Falsini e Sacchi che sul secondo palo non riesce a correggere in rete

39’ Rigore in movimento per Canovi che di prima intenzione calcia alto

32’ Nuovo giallo, questa volta all’indirizzo di Puddu

29’ Breeuwer miracoloso! Colpo di testa di Serra Sanchez e super risposta del numero 1 ingauno al rientro

22’ PRAESE IN VANTAGGIO! Angolo in mezzo, palla respinta che resta per un area, Chiarabini vince un rimpallo e calcia verso la porta che passa in mezzo alle gambe e si insacca alle spalle di Breeuwer

20’ Trattenuta di Barbero, giallo per lui

17’ Colpo di testa di Serra Sanchez che termina alto

10’ Piu si divora il vantaggio! Trucchi scatta sul filo del fuorigioco, scarica per il compagno che spara alle stelle

6’ Conclusione dal limite di Fiorucci che termina a lato

1’ Inizia ora la sfida

PRIMO TEMPO



Sfida di livello al "Riva" di Albenga, i padroni di casa del Pontelungo provano ad invertire il trend negativo ospitando la seconda della classe della Praese. Una sola vittoria in questo 2026 per la truppa di mister Zanardini, che quest'oggi ha l'occasione di rilanciarsi in classifica. Di fronte ci sarà però una squadra che sogna il salto di categoria, i biancoverdi infatti sono a -6 dalla vetta, con una gara in più, e sono obbligati a vincere.



PONTELUNGO: L. Breeuwer, G. Barbero, P. Calcagno, M. Farinazzo, E. Beron Cano, G. Puddu, A. Guardone, L. Asteggiante, D. Trucchi, G. Piu, F. Ardissone

A disposizione: M. Pusceddu, L. Alizeri, A. Chariq, M. Calandrino, M. Pollero, E. Delfino, A. Rocca, M. Guardone, A. Vellko

All: Pulerà Antonello



PRAESE: A. Parodi, M. Serra Sánchez, S. Orlando, A. Cova Ferrando, A. Raso, A. De Simone, A. Chiarabini, A. Fiorucci, F. Falsini, D. Canovi, G. Sacchi

A disposizione: M. Lo Vecchio, M. Valente, M. Trucco, F. Giorgi, N. Di Gennaro, G. Bignone, A. Matzedda, L. Gualtieri, A. Massone

All: Tedone Matteo



ARBITRO: I. Viviani

ASSISTENTI: M. Preci, L. Ingenito