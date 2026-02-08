Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna a vincere! La doppietta di Carastro stende il Molassana

S.F. LOANO - MOLASSANA 2-1 (Carastro 44', Trocino 48' rig., Carastro 92')
49' FINISCE QUA
48' esce Carastro, dentro Hamati
47' Loano avanti! Zampata di Carastro in area dopo una traversa colpita da Halaj sugli sviluppi di un angolo
44' ammonito Carboni
44' saranno quattro i minuti di recupero
42' stacco non potente di Balla su un corner, blocca Carlucci
37' Di Lorenzo non seduto ma appoggiato alla panchina per un problema fisico, ripetutamente richiamato dal primo assistente che ora segnala l'espulsione a Bergonzi, servirebbe un po' di buon senso in questi casi...
34' Mermina per Marzi nel Molassana
33' Carastro! L'aveva costruita bene la S.F. Loano, Halaj a scaricare, controlla l'attaccante ma Carlucci si oppone!
30' ristabilita la parità numerica in campo! Doppio giallo anche per Campaner: dieci contro dieci per questo finale
25' Cambi per Tavaroli nel Molassana, gara equilibrata, pioggia battente al Merlo
14' cambia ancora Brignoli: esce Di Lorenzo e dentro Bonifazio
13' se lo mangia anche Tavaroli, davanti al portiere manda a lato
12' cambio Molassana: Lipani e De Lucia fanno spazio a Dall'Asta e Carboni
12' Halaj non trova la porta con la torsione
4' ammonito Rimondo, sbaglia in impostazione la S.F. Loano e paga con un cartellino
3' Cauteruccio se lo mangia, non riesce a calciare bene verso la porta dopo lo scarico
16:05 ripartiti
Valentino per Auteri nella S.F. Loano
SECONDO TEMPO
48' REALIZZA TROCINO, SI CHIUDE 1-1 LA PRIMA FRAZIONE
45' PARATA DI SCALVINI SU MARZI, MA POI ALBERTO ENTRA IN RITARDO SULLA PALLA RIMASTA IN AREA: RIGORE PER BERGONZI E DOPPIO GIALLO PER IL DIFENSORE
44' LA SBLOCCA LA S.F. LOANO CON CARASTRO! ROSSOBLU AVANTI CON IL MANCINO DEL N.7 CHE IN AREA INSACCA
36' perde palla in impostazione il Molassana, va al tiro Cauteruccio dalla destra, ma Carlucci si oppone
35' già almeno quattro le palla inattive battute male dalla S.F. Loano, c'è da migliorare
33' ammonito Campaner
28' schema da palla inattiva per il Molassana, con Trocino che calcia da fuori, in mezzo deviazione di Lipani, la sfera sfila sul fondo: altra chance per i rossoazzurri
27' ancora Tavaroli servito in profondità, l'attaccante viene steso da Agate: altro cartellino estratto
26' meglio il Molassana finora, segnalato ora un offside a Tavaroli che ci aveva provato in rovesciata, Scalvini aveva comunque parato
25' cavalcata di Tavaroli che parte dalla propria area raccogliendo una respinta da corner, non riesce a fermarlo Alberto, l'attaccante arriva in area e incrocia, ma non trova la porta. Bergonzi ammonisce poi il difensore di casa. Occhio alle ripartenze, non è la prima e lo dice anche Brignoli ai suoi
20' in ritardo Agate su Tavaroli, graziato da Bergonzi e niente giallo
14' spreca tutto in ripartenza Trocino, il giocatore ospite si allunga troppo la palla che finisce sul fondo
10' occasione Molassana con Montemagno, assist per l'attaccante e lanciato a rete, con il destro non trova la porta
15:04 partiti
PRIMO TEMPO
Reduci da due pareggi, i rossoblu vanno a caccia dei tre punti contro il Molassana, una formazione a portata e con lo stesso obiettivo dei savonesi. Serve necessariamente un successo per diminuire il gap e scrollarsi di dosso l'ultimo posto dopo il risveglio del Taggia, capace di ottenere due vittorie consecutive.
Formazioni
S.F. LOANO: Scalvini, Hovsepian, Alberto, Rimondo, Agate, Balla, Carastro, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Cauteruccio
A disposizione: Barroero, Youssoufa, Lingua, Valentino, Bonifazio, Di Bella, Hamati, Oxhallari, Parodi
Allenatore: Brignoli
MOLASSANA: Carlucci, De Lucia, Campaner, Lipani, Barletta, Erroi, Trocino, Scarantino, Montemagno, Tavaroli, Marzi
A disposizione: Adamoli, Friuli, Cambi, Dall'Asta, Mermina, Vaccaro, Carboni, Spadoni, Colombo
Allenatore: De Lucia
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga) - Florjana Doci (Savona)