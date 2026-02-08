Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna a vincere! La doppietta di Carastro stende il Molassana

S.F. LOANO - MOLASSANA 2-1 (Carastro 44', Trocino 48' rig., Carastro 92')

49' FINISCE QUA

48' esce Carastro, dentro Hamati

47' Loano avanti! Zampata di Carastro in area dopo una traversa colpita da Halaj sugli sviluppi di un angolo

44' ammonito Carboni

44' saranno quattro i minuti di recupero

42' stacco non potente di Balla su un corner, blocca Carlucci

37' Di Lorenzo non seduto ma appoggiato alla panchina per un problema fisico, ripetutamente richiamato dal primo assistente che ora segnala l'espulsione a Bergonzi, servirebbe un po' di buon senso in questi casi...

34' Mermina per Marzi nel Molassana

33' Carastro! L'aveva costruita bene la S.F. Loano, Halaj a scaricare, controlla l'attaccante ma Carlucci si oppone!

30' ristabilita la parità numerica in campo! Doppio giallo anche per Campaner: dieci contro dieci per questo finale

25' Cambi per Tavaroli nel Molassana, gara equilibrata, pioggia battente al Merlo

14' cambia ancora Brignoli: esce Di Lorenzo e dentro Bonifazio

13' se lo mangia anche Tavaroli, davanti al portiere manda a lato

12' cambio Molassana: Lipani e De Lucia fanno spazio a Dall'Asta e Carboni

12' Halaj non trova la porta con la torsione

4' ammonito Rimondo, sbaglia in impostazione la S.F. Loano e paga con un cartellino

3' Cauteruccio se lo mangia, non riesce a calciare bene verso la porta dopo lo scarico

16:05 ripartiti

Valentino per Auteri nella S.F. Loano

SECONDO TEMPO

48' REALIZZA TROCINO, SI CHIUDE 1-1 LA PRIMA FRAZIONE

45' PARATA DI SCALVINI SU MARZI, MA POI ALBERTO ENTRA IN RITARDO SULLA PALLA RIMASTA IN AREA: RIGORE PER BERGONZI E DOPPIO GIALLO PER IL DIFENSORE

44' LA SBLOCCA LA S.F. LOANO CON CARASTRO! ROSSOBLU AVANTI CON IL MANCINO DEL N.7 CHE IN AREA INSACCA

36' perde palla in impostazione il Molassana, va al tiro Cauteruccio dalla destra, ma Carlucci si oppone

35' già almeno quattro le palla inattive battute male dalla S.F. Loano, c'è da migliorare

33' ammonito Campaner

28' schema da palla inattiva per il Molassana, con Trocino che calcia da fuori, in mezzo deviazione di Lipani, la sfera sfila sul fondo: altra chance per i rossoazzurri

27' ancora Tavaroli servito in profondità, l'attaccante viene steso da Agate: altro cartellino estratto

26' meglio il Molassana finora, segnalato ora un offside a Tavaroli che ci aveva provato in rovesciata, Scalvini aveva comunque parato

25' cavalcata di Tavaroli che parte dalla propria area raccogliendo una respinta da corner, non riesce a fermarlo Alberto, l'attaccante arriva in area e incrocia, ma non trova la porta. Bergonzi ammonisce poi il difensore di casa. Occhio alle ripartenze, non è la prima e lo dice anche Brignoli ai suoi

20' in ritardo Agate su Tavaroli, graziato da Bergonzi e niente giallo

14' spreca tutto in ripartenza Trocino, il giocatore ospite si allunga troppo la palla che finisce sul fondo

10' occasione Molassana con Montemagno, assist per l'attaccante e lanciato a rete, con il destro non trova la porta

15:04 partiti

PRIMO TEMPO

Reduci da due pareggi, i rossoblu vanno a caccia dei tre punti contro il Molassana, una formazione a portata e con lo stesso obiettivo dei savonesi. Serve necessariamente un successo per diminuire il gap e scrollarsi di dosso l'ultimo posto dopo il risveglio del Taggia, capace di ottenere due vittorie consecutive.

Formazioni

S.F. LOANO: Scalvini, Hovsepian, Alberto, Rimondo, Agate, Balla, Carastro, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Cauteruccio

A disposizione: Barroero, Youssoufa, Lingua, Valentino, Bonifazio, Di Bella, Hamati, Oxhallari, Parodi

Allenatore: Brignoli

MOLASSANA: Carlucci, De Lucia, Campaner, Lipani, Barletta, Erroi, Trocino, Scarantino, Montemagno, Tavaroli, Marzi

A disposizione: Adamoli, Friuli, Cambi, Dall'Asta, Mermina, Vaccaro, Carboni, Spadoni, Colombo

Allenatore: De Lucia

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga) - Florjana Doci (Savona)