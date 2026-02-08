Calcio | Serie D. Arras one man show e il Vado strapazza il Saluzzo, al "Chittolina" è 5-0 rossoblu

VADO - SALUZZO 5-0 (7' Arras, 11' Arras, 28' Arras, 44' Arras, 83' Alfiero)
FINISCE QUI! ARRAS TRASCINA IL VADO CON UN POKER, I ROSSOBLU BATTONO 5-0 IL SALUZZO E LANCIANO UN NUOVO SEGNALE AL CAMPIONATO
90' due minuti di recupero
87' grande giocata anche di Giacchino, che trova la risposta sul primo palo di Vespier a negargli il 6-0
85' risposta da grande squadra da parte dei rossoblu di Sesia dopo il primato perso domenica scorsa a Imperia, raramente in stagione si è visto un Vado così affamato e aggressivo per tutti i novanta minuti
83' ALFIERO! 5-0 VADO! L'attaccante rossoblu entra in aerea, sterza sul mancino evitando due avversari e trovando l'angolo più lontano dove Vespier non può arrivare
82' Cacciatore esaurisce i cambi: entra Lazzaro per Lovaglio. Anche Sesia sfrutta l'ultimo slot inserendo Cecchinato, fuori Rosa
79' Pisanu col destro da fuori, pallone un metro sopra l'incrocio
78' minuti finali per Abonckelet, esce Ciccone
73' Alfiero rileva Raffini nel Vado, tra i granata va in campo Becchio per Mosca
68' Lungu per Valenti, altro cambio nel Saluzzo. Partita che ha più poco da dire, Vado in totale controllo, piemontesi ormai rassegnati
63' Allasina ci prova in diagonale dal limite dell'area piccola, super riflesso di Bellocci che respinge a mani unite
59' Cacciatore inserisce Maugeri per Di Lernia
57' entra Bonotto nel Vado, fuori Stampi
56' Ciccone cerca gloria dalla lunghissima distanza, il suo sinistro si impenna e termina abbondantemente sopra la traversa
54' Ravera per Naso, prima sostituzione operata anche da mister Cacciatore
52' Sesia apre il valzer dei cambi, spazio a Giacchino, esce tra gli applausi un incontenibile Arras
51' punizione di Ciccone questa volta troppo morbida e centrale, Vespier blocca a terra
49' pericoloso il Saluzzo con una punizione laterale battuta da Mosca, mischia furibonda al limite dell'area piccola, Bellocci con coraggio e lucidità riesce a respingere la sfera e a innescare la ripartenza di Arras, steso da Naso. Giallo per il numero tre piemontese
46' si ricomincia, ha smesso di piovere a Vado
SECONDO TEMPO
Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo: Vado (o meglio Arras) - Saluzzo 4-0, partita in cassaforte per i rossoblu, trascinati dal proprio attaccante
44' ARRAS ONE MAN SHOW! Poker clamoroso del numere sette rossoblu! Controllo in corsa, pallonetto ai danni del diretto avversario e diagonale rasoterra che supera Vespier
42' non deve abbassare i giri il Vado, le condizioni del campo e un Saluzzo comunque propositivo sono fattori che devono far tenere le antenne dritte alla squadra di Sesia, che nelle ultime gare ha già subito alcuni gol di troppo
36' carica su Bellocci, che in uscita alta aveva anticipato tutte le torri granata
35' arrabbiato in panchina mister Cacciatore, sta funzionando poco nel Saluzzo, specie in fase difensiva
28' LA TRIPLETTA DI ARRAS! 3-0 VADO! Ripartenza rossoblu orchestrata da Pisanu, Ciccone imbuca per Raffini, scavetto che Vespier riesce a deviare, ma c'è sempre Arras a raccogliere il pallone e a infilare per la terza volta la porta piemontese
27' ammonito Di Lernia, intervento scomposto su Ciccone
26' traiettoria ad uscire di Mosca, Lazzarini sul secondo palo libera i propri sedici metri
25' molto fallosa la squadra di Sesia in questa prima metà di tempo, altra punizione dalla trequarti a favore dei piemontesi
23' ammonito Arras per fallo sul portiere Vespier che in uscita bassa aveva anticipato l'attaccante rossoblu
22' il Saluzzo prova a reagire dopo l'uno-due micidiale subito a cavallo del decimo minuto, si aprono spazi invitanti per le ripartenze del Vado
16' sta letteralmente diluviando al "Chittolina", si alza tanta acqua in campo, molto scivoloso il terreno di gioco
13' ammonito Allasina nel Saluzzo
11' ANCORA ARRAS! IL RADDOPPIO DEI ROSSOBLU! Punizione velenosa di Ciccone, Vespier in tuffo respinge sui piedi di Arras, che è il più lesto di tutti a raccogliere il pallone e a depositare in rete il gol del 2-0
7' VADO IN VANTAGGIO! Gran botta da fuori di De Rinaldis, strepitoso l'intervento di Vespier che devia sul palo, tap in vincente di Arras e rossoblu subito avanti!
4' Sesia conferma il solito 3-5-2 con Raffini preferito ad Alfiero, va in panchina anche Bondioli, al centro della difesa Saltarelli con Lazzarini e Gulinelli braccetti
3' punizione di Lovaglio in area rossoblu, Gulinelli si rifugia in corner, avvio deciso dei piemontesi
1' si parte! Piove forte sul "Chittolina", terreno insidioso e molto veloce
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO: Bellocci; Lazzarini, Gulinelli, Saltarelli; Stampi, Ciccone, Pisanu, De Rinaldis, Rosa; Arras, Raffini. A disposizione: Gattuso, Bondioli, Abonckelet, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Bonotto, Alluci, Giacchino. Allenatore: Sesia
SALUZZO: Vespier; Gjergji, Naso, Di Lernia, Rossi, Conrotto, Allasina, Mosca, Valenti, Lovaglio, Magnaldi. A disposizione: Vendramini, Ravera, Shita, Maero, Maugeri, Becchio, Lazzaro, Lungu, Kone. Allenatore: Cacciatore
Arbitro: Pasqualini di Macerata