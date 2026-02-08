Calcio | Serie D. Arras one man show e il Vado strapazza il Saluzzo, al "Chittolina" è 5-0 rossoblu

VADO - SALUZZO 5-0 (7' Arras, 11' Arras, 28' Arras, 44' Arras, 83' Alfiero)

FINISCE QUI! ARRAS TRASCINA IL VADO CON UN POKER, I ROSSOBLU BATTONO 5-0 IL SALUZZO E LANCIANO UN NUOVO SEGNALE AL CAMPIONATO

90' due minuti di recupero

87' grande giocata anche di Giacchino, che trova la risposta sul primo palo di Vespier a negargli il 6-0

85' risposta da grande squadra da parte dei rossoblu di Sesia dopo il primato perso domenica scorsa a Imperia, raramente in stagione si è visto un Vado così affamato e aggressivo per tutti i novanta minuti

83' ALFIERO! 5-0 VADO! L'attaccante rossoblu entra in aerea, sterza sul mancino evitando due avversari e trovando l'angolo più lontano dove Vespier non può arrivare

82' Cacciatore esaurisce i cambi: entra Lazzaro per Lovaglio. Anche Sesia sfrutta l'ultimo slot inserendo Cecchinato, fuori Rosa

79' Pisanu col destro da fuori, pallone un metro sopra l'incrocio

78' minuti finali per Abonckelet, esce Ciccone

73' Alfiero rileva Raffini nel Vado, tra i granata va in campo Becchio per Mosca

68' Lungu per Valenti, altro cambio nel Saluzzo. Partita che ha più poco da dire, Vado in totale controllo, piemontesi ormai rassegnati

63' Allasina ci prova in diagonale dal limite dell'area piccola, super riflesso di Bellocci che respinge a mani unite

59' Cacciatore inserisce Maugeri per Di Lernia

57' entra Bonotto nel Vado, fuori Stampi

56' Ciccone cerca gloria dalla lunghissima distanza, il suo sinistro si impenna e termina abbondantemente sopra la traversa

54' Ravera per Naso, prima sostituzione operata anche da mister Cacciatore

52' Sesia apre il valzer dei cambi, spazio a Giacchino, esce tra gli applausi un incontenibile Arras

51' punizione di Ciccone questa volta troppo morbida e centrale, Vespier blocca a terra

49' pericoloso il Saluzzo con una punizione laterale battuta da Mosca, mischia furibonda al limite dell'area piccola, Bellocci con coraggio e lucidità riesce a respingere la sfera e a innescare la ripartenza di Arras, steso da Naso. Giallo per il numero tre piemontese

46' si ricomincia, ha smesso di piovere a Vado

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo: Vado (o meglio Arras) - Saluzzo 4-0, partita in cassaforte per i rossoblu, trascinati dal proprio attaccante

44' ARRAS ONE MAN SHOW! Poker clamoroso del numere sette rossoblu! Controllo in corsa, pallonetto ai danni del diretto avversario e diagonale rasoterra che supera Vespier

42' non deve abbassare i giri il Vado, le condizioni del campo e un Saluzzo comunque propositivo sono fattori che devono far tenere le antenne dritte alla squadra di Sesia, che nelle ultime gare ha già subito alcuni gol di troppo

36' carica su Bellocci, che in uscita alta aveva anticipato tutte le torri granata

35' arrabbiato in panchina mister Cacciatore, sta funzionando poco nel Saluzzo, specie in fase difensiva

28' LA TRIPLETTA DI ARRAS! 3-0 VADO! Ripartenza rossoblu orchestrata da Pisanu, Ciccone imbuca per Raffini, scavetto che Vespier riesce a deviare, ma c'è sempre Arras a raccogliere il pallone e a infilare per la terza volta la porta piemontese

27' ammonito Di Lernia, intervento scomposto su Ciccone

26' traiettoria ad uscire di Mosca, Lazzarini sul secondo palo libera i propri sedici metri

25' molto fallosa la squadra di Sesia in questa prima metà di tempo, altra punizione dalla trequarti a favore dei piemontesi

23' ammonito Arras per fallo sul portiere Vespier che in uscita bassa aveva anticipato l'attaccante rossoblu

22' il Saluzzo prova a reagire dopo l'uno-due micidiale subito a cavallo del decimo minuto, si aprono spazi invitanti per le ripartenze del Vado

16' sta letteralmente diluviando al "Chittolina", si alza tanta acqua in campo, molto scivoloso il terreno di gioco

13' ammonito Allasina nel Saluzzo

11' ANCORA ARRAS! IL RADDOPPIO DEI ROSSOBLU! Punizione velenosa di Ciccone, Vespier in tuffo respinge sui piedi di Arras, che è il più lesto di tutti a raccogliere il pallone e a depositare in rete il gol del 2-0

7' VADO IN VANTAGGIO! Gran botta da fuori di De Rinaldis, strepitoso l'intervento di Vespier che devia sul palo, tap in vincente di Arras e rossoblu subito avanti!

4' Sesia conferma il solito 3-5-2 con Raffini preferito ad Alfiero, va in panchina anche Bondioli, al centro della difesa Saltarelli con Lazzarini e Gulinelli braccetti

3' punizione di Lovaglio in area rossoblu, Gulinelli si rifugia in corner, avvio deciso dei piemontesi

1' si parte! Piove forte sul "Chittolina", terreno insidioso e molto veloce

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Lazzarini, Gulinelli, Saltarelli; Stampi, Ciccone, Pisanu, De Rinaldis, Rosa; Arras, Raffini. A disposizione : Gattuso, Bondioli, Abonckelet, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Bonotto, Alluci, Giacchino. Allenatore : Sesia

SALUZZO: Vespier; Gjergji, Naso, Di Lernia, Rossi, Conrotto, Allasina, Mosca, Valenti, Lovaglio, Magnaldi. A disposizione : Vendramini, Ravera, Shita, Maero, Maugeri, Becchio, Lazzaro, Lungu, Kone. Allenatore : Cacciatore

Arbitro: Pasqualini di Macerata