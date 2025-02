Pallanuoto, Aicardi lotta ancora in vasca ma con lo sguardo ad una carriera da dirigente: "Sogno di vedere un altro olimpionico da Loano"

La voglia di lottare in acqua è sempre quella che lo ha portato a laurearsi per ben due volte campione del mondo e a conquistare un argento e un bronzo alle Olimpiadi con il 7bello oltre che a vincere praticamente tutto a livello di club, ma per Matteo Aicardi è all'orizzonte anche un futuro con incarichi dirigenziali.

Di questo, e non solo, ne abbiamo parlato proprio con il pallanuotista di Tovo San Giacomo sabato scorso al termine di Rari Nantes Savona - Quinto, compagine nella quale il centroboa milita da questa stagione: "Il Savona è una squadra che è sopra le nostre possibilità, però è giusto comunque iniziare a misurarci con atleti di un certo livello - il commento dopo il ko dei genovesi, in lotta per mantenere la categoria, contro i biancorossi - cosa cambia tra lottare per lo Scudetto e farlo per la salvezza? Emotivamente è simile, perché poi alla fine ti giochi qualcosa sia da una parte che dall'altra".

Da ormai qualche anno, però, tra le iniziative portate avanti da Aicardi c'è anche quella legata ai camp di Elite Aquatics, un vero e proprio riferimento per i giovani amanti degli sport acquatici: "Il progetto procede molto bene con la pallanuoto, il sincro e da quest'anno anche con il nuoto con Filippo Magnini, Alessandro Terrin e un altro grande campione come Emiliano Brembilla: è qualcosa alla quale dedico quasi tutto il resto della mia giornata, sta andando bene e spero di poter portare a Loano, che comunque è la società dove sono cresciuto e nella quale sono dirigente adesso, tantissimi campioni che saranno di ispirazione per poi chissà magari un giorno vedere un altro olimpionico a Loano. Sarebbe un sogno per me, quindi continuo a lavorare sodo per questo obiettivo".

La chiosa è dedicata alla Rari Nantes Savona e più in generale alla pallanuoto: "Fa sempre piacere venire qua a Savona, un po' perché sono vicino a casa e un po' perché comunque ho giocato qui sei anni - ha confidato Aicardi - Sono stati sei anni bellissimi. Vedo che la gente è tornata finalmente a tifare Savona, un po' per la squadra e un po' per i risultati: è bellissimo vedere le piscine stracolme di persone, spero che continui così per questo sport che se lo merita".