Calcio, Coppa d'Eccellenza | Pietra alla pari contro la Solbiatese ma esultano i lombardi, Monteiro piega i biancocelesti al 95'

PIETRA LIGURE - SOLBIATESE 1-2 (70' Giglio rig. - 60' Martinez rig, 95' Monteiro)



50' SOLBIATESE IN VANTAGGIO AL 95'! RETROPASSAGGIO DI GIGLIO CHE PRENDE IN CONTROTEMPO L'INTERA RETROGUARDIA DI CASA, MONTEIRO NON SBAGLIA DI FRONTE A DUBERTI

49' il match point è sulla testa di Monteiro, Duberti è bravo a salvaguardare il pareggio

48' ammonito Odasso

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Dominici in acrobazia da pochi passi, il centravanti era però in posizione irregolare

39' nuovo cambio Pietra: Moraglia sceglie Malagrida, esce Gabriele Insolito. Pioggia di applausi anche per lui

38' si sgancia anche Prudente, favorito dall'assist di Giglio: Chironi si allunga sulla sua destra

37' e infatti entra Silla

36' Martinez non ce la fa più, chiede il cambio a mister Gatti

33' scalda subito il destro Santanocito, Chironi si oppone

32' tocca a Santanocito, esce Delicato. Tanti applausi per il centrocampista calabrese

31' calcio di punizione, sulla sfera Insolito, Giglio allunga di testa verso il secondo palo: troppo rispetto allo specchio di Chironi

27' il Pietra ci crede, Odasso va di mancino dai venti metri, pallone a lato

26' cambia Gatti, c'è Lonardi per Gasparri

25' IL PAREGGIO DI GIGLIO! BATTUTA CENTRALE CON CHIRONI PROTESO A SINISTRA!

23' RIGORE PIETRA E SOLBIATESE IN DIECI! PUKA STENDE DOMINICI, ASARO INDICA IL DISCHETTO ED ESIBISCE IL SECONDO GIALLO PER IL DIFENSORE NERAZZURRO

19' pasticcia in prima impostazione la Solbiatese, ancora murato il tentativo a botta sicura di Giglio. Pietra sfortunato negli ultimi undici metri

19' punizione dai ventidue metri di Insolito, Chironi allunga il pallone in corner

17' ammonito Puka, secondo cambio per gli ospiti

16' continuano le proteste bianocelesti, ammonito Pili. Moraglia lancia Rovere per Faedo

15' SOLBIATESE IN VANTAGGIO! MARTINEZ SPIAZZA DUBERTI

14' RIGORE PER LA SOLBIATESE. Fallo di Insolito su Guanziroli, ma ci sono grandi dubbi sulla posizione in cui è avvenuto il fallo. Per i giocatori biancocelesti il contatto è avvenuto fuori area

11' i primi cambi sono invece della Caronnese. Entra Guidetti per Manfrè, Suatoni rileva Minuzzi

9' ammonito Gabrielli

8' ritmi sempre sostenuti, nel Pietra accelera il riscaldamento Rovere

2' ribaltamento di campo immediato a favore della Solbiatese, Duberti risponde presente sul cross di Gasparri

2' contrasto Manfrè - Insolito in area, Asaro lascia correre, mani nei capelli per Moraglia

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO



46' si chiude un gran bel primo tempo. Nessuna rete, ma giocate d'alta qualità su entrambi i fronti

46' Pietra a centimetri dal gol! Faedo ha lo specchio aperto ma trova a pochi passa dalla linea la ribattuta di Cosentino. L'azione prosegue ed è Giglio di mancino a sfiorare il palo alla sinistra di Chironi. Applausi dalla tribuna del Devincenzi

45' ci sarà un minuto di recupero

44' fallo di Cocuz sulla ripartenza di Insolito, Asaro non tira fuori il cartellino

38' il portiere biancoceleste dice no due volte in pochi istanti alla Solbiatese, ottimo il primo riflesso sul tentativo di Gaspari

36' scambio Martinez - Monteiro al limite, perfetto Duberti in uscita bassa. Dal corner successivo libera la difesa di casa

33' Attenzione a Faedo! Sul cross dalla fascia mancina l'esterno destro trova il tempo giusto per impattare la sfera, la battuta è però centrale

29' Manfrè questa volta va alla battuta su punizione, Duberti blocca sul suo palo

25' sale Manfrè sulla corsia laterale, palla radente su Martinez, girata alta da posizione irregolare

24' giro palla di grande qualità da parte dei ragazzi di Moraglia, cambio campo leggermente fuori misura di Delicato a favore di Faedo

18' l'estremo nerazurro è nuovamente attento sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Pietra prova ad alzare i giri in zona offensiva

16' Insolito converge da sinistra e calcia di destro, abbranca la sfera Chironi

15' partita piacevole in questo primo quarto d'ora, perfetto anche il clima con la temperatura abbondantemente sopra i 15 gradi

11' risposta Pietra. Giglio lavora bene la sfera, il cross per Faedo è però leggermente alto

9' lavora bene senza palla la Solbiatese, Gasparri si libera a pochi passi dalla porta biancoceleste, conclusione ancora priva di precisione

7' occasione Solbiatese con Martinez bravo a tagliare alle spalle della retroguardia di casa. La punta calcia di poco a lato sull'uscita bassa di Duberti. Il giocatore nerazzurro resta a terra ma rientra in campo

6' la prima differenza che emerge tra le due squadre è il gap a livello di fisicità a favore degli ospiti, il Pietra si vuole però giocare le sue carte

5' e proprio di Martinez il primo tentativo di conclusione, coordinazione insufficiente per chiamare in causa Duberti

3' match iniziato con qualche minuto di ritardo, confermati gli schieramenti: canonico 4-2-3-1 per il Pietra Ligure con Giglio a ridosso di Dominici e la cerniera centrale composta da Odasso e Delicato. Via libera anche al 3-5-2 di Gatti con Monteiro e Martinez a guidare l'attacco

1' si parte!

PRIMO TEMPO



PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Ravoncoli, Odasso, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Delicato, Faedo, Prudente.

A disposizione: Vernice, Iorio, Rovere, Aicardi, Pavese, Siriu, Malagrida, Santanocito, Fatnassi.

Allenatore: Moraglia



SOLBIATESE: Chironi, Gabrielli, Cosentino, Puka, Manfre, Guanziroli, Minuzzi, Gasparri, Cocuz, Martinez, Monteiro.

A disposizione: Cavalleri, Silla, Banfi, Galli, Ceruti, Lonardi, Bobbo, Guidetti, Suatoni.

Allenatore: Gatti



Arbitro: Asaro di Marsala

Assistenti: Tuninetti di Alba Bra e Guerrieri di Trento

Quarto Ufficiale: Cartafaro di Alba - Bra