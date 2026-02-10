Calcio | Gabriele Gervasi da 110 e lode: il tecnico savonese tra i top a Coverciano per il corso Uefa A

C'è anche un nome noto del calcio nostrano tra gli ultimi tecnici che, nei giorni scorsi, si sono diplomati a Coverciano nel corso UEFA A. E per la precisione tra i primi della classe.

Scorrendo l'elenco dei neo diplomati nomi di ex campioni internazionali come Lucas Biglia, Andrea Lazzari, il collaboratore di Rino Gattuso in Nazionale Marco Sangermani ed Ervin Zukanovic. E poi, in cima alla lista con un notevole 110 e lode c'è Gabriele Gervasi.

Il tecnico ligure ha conquistato il titolo di "primo della classe", chiudendo il prestigioso corso, che consente di allenare fino come primo tecnico tutte le squadre maschili fino alla Serie C inclusa o ricoprire il ruolo di allenatore in seconda nelle massime due categorie, con il massimo dei voti.

Per Gervasi si tratta della conferma di un talento già ampiamente dimostrato nel panorama ligure e nazionale. Cresciuto calcisticamente nel savonese e a Ceriale in particolare, il tecnico ha costruito un percorso d'eccellenza soprattutto all'interno del settore giovanile del Genoa, dove ha allenato diversi anni, volando poi in Cina e Georgia.

La sua capacità ha trovato ora uno dei massimi riconoscimenti accademici a Coverciano, consolidando la sua reputazione come uno dei profili tecnici più promettenti del territorio.