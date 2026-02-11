 / Calcio

Calcio | Pontelungo, intervento al naso ok per Thomas Garabello

La nota granata:

La società A.S.D. Pontelungo comunica che l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il proprio tesserato Thomas Garabello, classe 2007, in seguito al brutto episodio verificatosi durante la gara contro il Ceriale, è perfettamente riuscito.

Il club granata esprime la più sincera vicinanza a Thomas e alla sua famiglia, augurando al ragazzo una pronta e completa guarigione, con l’auspicio di poterlo rivedere al più presto in campo.

La società desidera inoltre ringraziare sentitamente tutte le persone, i dirigenti e le società sportive che in questi giorni hanno fatto pervenire messaggi di affetto e solidarietà nei confronti del nostro tesserato, dimostrando grande sensibilità e spirito sportivo.

cs

