Calcio | Albissole no stop, stasera la sfida al Serra Riccò per la semifinale di Coppa

L'Albissole vuole regalarsi un'altra pagina da ricordare in una stagione dai tratti a dir poco esaltanti.
Alle 20:00 (arbitra Martino di Savona) la formazione di mister Cattardico scenderà in campo per il primo round delle semifinali di Coppa Promozione, in un curioso testa coda contro il Serra Riccò.
Scontato il ricorso al turnover tra le fila degli ippocampi, per calibrare nel migliore dei modi le energie, ma servirà comunque il giusto livello di attenzione per mettersi al riparo da possibili sorprese.
Il ritorno è in programma tra due settimane al Faraggiana.
In caso di passaggio del turno l'Albissole affronterà in finale la vincente di Angelo Baiardo - Follo.