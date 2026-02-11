Calcio, Coppa Italia di Eccellenza | Alle 15:00 il storico esordio del Pietra Ligure, primo round contro la Solbiatese

Inizierà oggi pomeriggio per il Pietra Ligure l'avventura nel tabellone nazionale di Coppa Italia di Eccellenza.

Una manifestazione di grande fascino per le realtà dilettantistiche di tutta Italia, soprattutto per chi, come i biancocelesti, si prepara ad affrontare per la prima volta nella propria storia una formazione di un'altra regione in un match ufficiale.

Solbiatese e Alessandria rappresentano ovviamente due ossi duri, per storia e abitudine nell'esprimersi a determinati livelli, ma nei corridoi del Devincenzi c'è la volontà di non lasciare nulla di intentato nel doppio confronto contro i lombardi e i piemontesi.

A livello di formazione le uniche certezze che arrivano dal quartiere generale pietrese sono le assenze per squalifica di Sogno e Gasco. Pili e Ravoncoli dovrebbero quindi formare la coppia centrale, con Dominici riferimento offensivo. Sulla trequarti e in mediana restano aperte diverse soluzioni, tenendo anche conto dell'assenza della regola dell'under.

I nerazzurri di mister Gatti (ottimo il suo approccio alla panchina con il 2-1 alla capolista Arconatese) saranno privi di Fiorella, mentre scalpitano per il rientro capitan Gabrielli, Minuzzi, Cocuz e Silla.

A dirigere la partita sarà il signor Asaro di Marsala, coadiuvato da Tuninetti di Alba - Bra e Guerrieri di Trento. A bordocampo sarà presente anche il quarto ufficiale: Cafaro di Alba Bra. Fischio d'inizio alle 15:00, livescore e webcronaca su Svsport.it.

Per il regolamento di Coppa, in caso di parità o vittoria ospite, sarà il Pietra Ligure a giocare tra 7 giorni al Moccagatta di Alessandria, con i nerazzurri che chiuderanno ospitando i grigi al Chinetti di Solbiate mercoledì 25 febbraio; se invece i tre punti andranno ai padroni di casa, mercoledì 18 andrà in scena Solbiatese-Alessandria e la settimana successiva Alessandria-Pietra Ligure.



Il programma degli incontri:

Ottavi di finale – partite di andata

Girone C: Nibbiano e Valtidone-Sangiovannese (Arbitro Mauro Gjini di Vincenza) Stadio Bertocchi 1 di Piacenza.

Girone E: Monteponi Iglesias-Boreale (Manuel Maiellaro di Parma) Campo “Monteponi” di Iglesias (Su)

Girone H: D.B. Rossoblu-Unitas Sciacca (Leonardo Burgassi di Firenze) Comunale di Taverna Di Montalto (Cs)



Triangolari – 1^ Giornata

Girone A: Pietra Ligure-Solbiatese (Giuseppe Asaro di Marsala) Stadio “Giacomo De Vincenzi” di Pietra Ligure – Loc. Crocetta (Sv) Riposa Alessandria

Girone B: Levico Terme-Juventina Sant’Andrea (Francesco Tasso di Macerata) CS di Borgo Valsugana (Tn) Riposa United Borgoricco Campetra

Girone G: Angelo Cristofaro Oppido-Pomigliano (Daniele Gippetto di Reggio Emilia) Stadio Comunale di Oppido Lucano (Pz) Riposa Bisceglie

