Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria: il Borgoratti raggiunge Olmpic, Virtus Sanremese e Lavagna 2.0

E' stata una partita divertente quella tra l'Atletico Quarto e il Borgoratti.

La qualificazione in semifinale di Coppa Liguria era già in cassaforte per gli ospiti dopo il 4-0 dell'andata, motivo per cui il match di ieri sera non è stato condizionato da particolari tatticismi.

A confermarlo è stato il 4-4 finale. Per l'Atletico reti di Boasi, Davico e doppietta di Denaro, per il Borgoratti due gol a testa con le firme di Magnasco e Gualandri.

I rossoverdi si uniscono così al gruppo delle società che parteciperanno al penultimo atto della manifestazione regionale: Olimpic, Virtus Sanremese e Lavagna 2.0.

