Calciomercato. Arriva l'ufficialità per Cristian Fossati al Savona

Dopo lo svincolo dall'Arenzano, confermato ieri pomeriggio dal Comitato Regionale Ligure, è arrivata l'attesa conferma da parte del Savona sull'ingaggio di Cristian Fossati.

In tarda mattinata il club biancoblu ha infatti confermato il buon esito dell'operazione:

"Diamo il benvenuto a Cristian Fossati che si unisce alla rosa del Savona Fbc.

Cristian classe 2001 è cresciuto nel Settore giovanile del Genoa dall u12 a u18, per poi militare in serie D con Fiorenzuola, Vado, Savona e Giulianova. Ad inizio stagione in forza all’Arenzano".