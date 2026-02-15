Calcio | Serie D. Vado a Milano per mantenere la vetta, un pezzo di salvezza passa dal derby Celle Varazze - Cairese

Gli obiettivi e la strada da percorrere per raggiungerli sono ormai ben chiari nella testa delle formazioni savonesi che militanonel girone A di Serie D.

A tal proposito quella del Vado e del Ligorna sarà geograficamente simile nel corso del pomeriggio, con i rossoblu di Sesia e i genovesi di Pastorino separati da pochi chilometri.

La capolista, ritrovato il primo posto, sarà ospite del giovane Club Milano, mentre sulla carta l'impegno del team del presidente Saracco si profila più complicato tra le mura del Franco Ossola di Varese.

Tre punti pesantissimi saranno in palio anche all'Olmo - Ferro nel derby salvezza tra il Celle Varazze e la Cairese. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 25 punti e stanno attraversando un buon momento, ma la vittoria nell'anticipo sul Gozzano impone a entrambe di non rallentare la marcia.