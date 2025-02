Calcio, Savona. Contro il Multedo il settore degli Ultras sarà deserto per la prima mezz'ora: "Pioggia di Daspo e assurda repressione"

E' stato rilanciato dal gruppo dei "Pessimi Elementi" il breve comunicato in merito all'assenza della tifoseria organizzata, per i primi 30 minuti, nella gara di domani contro il Mutedo.

Il match, importantissimo per gli equilibri della zona alta della classifica, non vedrà quindi il settore dedicato agli ultras stipato come d'abitudine nella cornice dell'Olmo Ferro.



La nota

Vista la pioggia di Daspo e l'assurda repressione che ci sta colpendo in questi ultimi giorni, comunichiamo che il settore, per la prima mezz'ora della partita di domani, rimarrà completamente vuoto. Chiediamo a tutti i sostenitori del Savona di rispettare la scelta dei gruppi organizzati.

Diffidati Savona.