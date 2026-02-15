Calcio | Promozione. L'Albissole stringe i denti e Macagno le regala la magia, vittoria sofferta e preziosa ad Alassio

BAIA ALASSIO AUXILIUM - ALBISSOLE 1-2 (71' Di Mari - 37' Diana, 84' Macagno)



51' FINISCE QUA! L'ALBISSOLE PORTA A CASA UNA VITTORIA SOFFERTISSIMA

45' saranno sei i minuti di recupero

43' tentativo di semirovesciata per Castagna, sfera alta

42' placcaggio di Amenduni sulla ripartenza giallonera, inevitabile l'ammnizione

41' Ferraro per Lufi nelle fila della Baia

41' Apicella e Moscatelli in campo, escono Diana e Barisone. Dovrebbe essere un 5-3-2 quello ridisegnato da Cattardico

40 gol pesantissimo visto il momento difficile dei ceramisti, nel frattempo ammonito Barison

39' MACAGNOOOOO! UN GOL DA FANTASCIENZA! PALLONETTO DA CENTROCAMPO SU GANDOLFO, UNA MAGIA DEL NUMERO DIECI DELL'ALBISSOLE!

38' Cattardico tiene alto il morale dei suoi, ogni occasione può essere ancora sfruttata

37' Di Mari - Perrier cambia anche la Baia

35' il neo entrato viene subito ammonito

34' Cuka per Vierci, energie fresche per l'attacco ospite

33' problemi per garibbo, entra Barison

29' segnalazione del secondo assistente a Cambiaso, ammonito Diana

26' IL PAREGGIO DELLA BAIA ALASSIO! DI MARI! MANOVRA PALLA BENE A DESTRA LA SQUADRA DI SARDO, DI MARI SI FA TROVARE SUL SECONDO PALO BATTENDO IMPARABILMENTE PASTORINO! 1-1 AL FERRANDO!

20' Pastorino ancora reattivo sulla conclusione di Paltrinieri, Baia decisamente più lucida negli ultimi 20 metri rispetto a un primo tempo poco brillante

18' nuovo cambio Baia: Gasco rileva Martini

16' si va da una parte all'altra con grande facilità, questa volta è Barisone a sfiorare il vantaggio per centimetri

15' Ancora Pastorino sul colpo di testa di Lufi! One man show in pochi minuti per il portiere di Cattardico

14' buco centrale nella retroguardia ospite, prova ad approfittarne Di Mari, Pastorino è superlativo nell'uno contro uno

12' ammonito Chiarlone, cambio in attacco per la Baia: c'è Castagna per Mehmetaj

8' Cattardico ha ridisegnato il suo 4-2-3-1 Barisone si è alzato sulla linea dei trequartisti, Macagno passa a ridosso di Diana, torna in mediana Dorno

7' ammonito Vinci

5' cambio Albissole, entra Minuto per Basso

3' primo intervento importante per Pastorino, il portiere vola sul tiro di Sacco. Bell'intervento dell'estremo di cattardico

3' sono arrivati anche gli Ultras biancocelesti, bandiere al vento e cori al Ferrando

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



48' duplice fischio squadre negli spogliatoi

45' saranno tre i minuti di recupero

43' Di Mari ha tempo e spazio per andare al tiro dalla lunetta, pallone colpito troppo sotto

41' giallo per Garibbo, abbattuto Vierci, sul proseguimento dell'azione Macagno non trova lo specchio

37' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! DIANA! PRIMA OPPORTUNITA' PER IL BOMBER, LETALE APPENA ENTRATO IN AREA! CERAMISTI AVANTI AL FERRANDO

35'ancora un paio di tentativi da lunga gittata per le vespe

28' Mehemtaj va di destro, una deviazione accomoda la parata a Pastorino

25' e infatti Cattardico prova a rompere l'equilibrio tattico, l'Albissole passa al 4-2-3-1: Dorno passa trequartista affiancato sugli esterni da Macagno e Vierci, Diana è il riferimento offensivo

24' gara molto impastata, super traffico sulla linea mediana

23' spunto di Vierci a destra, Favorito si fa trovare ancora una volta in zona offensiva, battuta di testa oltre la trasversale

18' Sacco scalda le polveri dalla distanza, nessun grattacapo per Pastorino

15' punizione Albissole, Macagno cerca Favorito, il capitano si libera però in area in maniera irregolare

10' poca pulizia in fase di rifinitura per entrambe le squadre, Cattardico chiama praticità in fase di conclusione

7' una parata per parte per Pastorino e Gandolfo, conclusioni centrali e ben controllate

5' squadre speculari in campo, entrambe a rombo in medana, si profila grande traffico nella zona centrale del campo

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Gandolfo, Vinci, Maurizio, Garibbo, Messaoud, Lufi, Martini, Sacco, Di Mari, Paltrinieri, Mehmetaj.

A disposizione: Pampararo, Ferraro, Aicardi, Barison, Gasco,Bologna, Perrier, Combi, Castagna.

Allenatore: Salvati (Sardo squalificato)



ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone. Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Amenduni.

A disposizione: Negro, Minuto, Damonte, Apicella, Moscatelli, D'Aliesio, Invernizzi, Ghigliazza, Cuka.

Allenatore: Cattardico



Arbitro: Cambiaso di Imperia

Assistente: Biggi di Genova, Salillari di Imperia