Calcio / Promozione. Il Savona batte il Pontelungo: tris per gli striscioni

SAVONA - PONTELUNGO 3-0 (52’ Sassari, 56’ Nelli, 91’ Raso)
Termina qui, il Savona vince con merito 3 a 0
91’ TRIS DEL SAVONA! Titoli di coda al manch con il classe 2007 Raso che entra nel tabellino dei marcatori
Quattro minuti di recupero
88’ Il Pontelungo reclama un rigore per un colpo sul volto per Trucchi, ne fa le spese il DS Curri che viene allontanato
85’ Giallo per proteste per Asteggiante. Esce Turone, fa il suo ingresso in campo Pirotto
84’ Ci prova Piu ma viene trovato oltre l’ultimo difensore
84’ Saracco allontana la palla, ammonito
80’ Ammonizione per Rolandi. Esce subito dopo Colombo ed entra Toskaj
74’ Ci prova Piu su punizione, respinge Agostino
67’ Esce anche Sassari, al suo posto Fabbri
65’ Ultimi cambi per il Pontelungo, escono Guardone M. e Delfino, entrano Asteggiante e Trucchi
64’ É il turno di Saracco che prende il posto di Silvestri
59’ Primo cambio per il Savona, esce Fossati ed entra Iadanza
56’ RADDOPPIO DEL SAVONA! Corner di Silvestri dalla destra e colpo di testa di Nelli che gonfia ancora la rete
52’ SAVONA IN VANTAGGIO! Sbloccano la sfida i padroni di casa, Sassari da dentro l’area non si fa pregare e batte a tu per tu Breeuwer, legittimato il dominio territoriale
51’ Termina la partita di Calandrino, al suo posto torna dall’infortunio Corciulo
48’ Nelli reclama un rigore ma non c’è niente per l’arbitro
46’ Inizia la seconda frazione, nessun cambio
SECONDO TEMPO
Termina la prima frazione tra le proteste dei padroni di casa per un fallo non fischiato
46’ Turone pesca Fossati in area che conclude verso la porta, Breeuwer non bello da vedere ma efficace risponde
Tre di recupero
44’ Nelli insacca ma c’è un tocco di braccio che invalida l’azione
41’ Doppio cambio Pontelungo, Pulerà, Zanardini squalificato, cambia Vellko e Guardone A., inserisce Barbero e Calcagno
37’ PONTELUNGO IN 10! Secondo giallo per Pollero che perde palla e falcia l’avversario
35’ Colpo al volto per Sassari ad opera di Calandrino, lascia correre il direttore di gara, valutato leggero il contatto
33’ Partita che non decolla, portieri ancora inoperosi
29’ Conclusione di Piu centrale, segue il colpo di testa di Nelli che termina alto
26’ Secondo giallo per Pollero, che ferma da dietro Silvestri
18’ Primo giallo del match all’indirizzo di Calandrino, ruvido il suo intervento
17’ Colpo di testa di Calandrino che termina a lato
15’ Match ancora bloccato, padroni di casa che tengono il pallino del gioco in mano senza sortire effetti
4’ Un tiro per parte, Guardone sul fondo, Silvestri tra le braccia di Breeuwer
1’ Gioco subito fermo, colpo alla testa per Calcagno che però non è costretto al cambio
1’ Inizia la sfida, entrambe le squadre indossano la divisa classica
PRIMO TEMPO
Tutto pronto al "Chittolina" di Vado Ligure per la sfida tra il Savona e il Pontelungo valida per la 21° giornata di campionato. I biancoblù vanno a caccia di un successo per alimentare la rincorsa alla vetta della classifica. Tanti i pareggi nelle ultime settimane per gli striscioni, che hanno perso terreno ma non la voglia di lottare. Chi deve invertire il trend è invece la formazione ingauna, gli uomini di Zanardini arrivano da tre sconfitte consecutive e in vista del turno di riposo sono chiamati ad una grande prestazione.
SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, A. Damonte, N. Turone, M. Rolandi, E. Colombo, G. Raso, C. Fossati, E. Nelli, M. Silvestri, S. Sassari
A disposizione: M. Rosasco, A. Incorvaia, K. Toskaj, J. Saracco, F. Iadanza, M. Pirotto, D. Baldaccini, G. Raja, A. Fabbri
All: Sarpero Carlo
PONTELUNGO: L. Breeuwer, L. Alizeri, S. Staltari, M. Farinazzo, M. Calandrino, M. Guardone, E. Delfino, M. Pollero, A. Vellko, G. Piu, A. Guardone
A disposizione: M. Pusceddu, G. Barbero, L. Corciulo, L. Asteggiante, A. Chariq, P. Calcagno, A. Rocca, D. Trucchi, F. Ardissone
All: Zanardini Fabio
ARBITRO: F. Gorlero
ASSISTENTI: M. Vitale, S. Doglio