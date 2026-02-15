Calcio / Promozione. Il Savona batte il Pontelungo: tris per gli striscioni

SAVONA - PONTELUNGO 3-0 (52’ Sassari, 56’ Nelli, 91’ Raso)

Termina qui, il Savona vince con merito 3 a 0

91’ TRIS DEL SAVONA! Titoli di coda al manch con il classe 2007 Raso che entra nel tabellino dei marcatori

Quattro minuti di recupero

88’ Il Pontelungo reclama un rigore per un colpo sul volto per Trucchi, ne fa le spese il DS Curri che viene allontanato

85’ Giallo per proteste per Asteggiante. Esce Turone, fa il suo ingresso in campo Pirotto

84’ Ci prova Piu ma viene trovato oltre l’ultimo difensore

84’ Saracco allontana la palla, ammonito

80’ Ammonizione per Rolandi. Esce subito dopo Colombo ed entra Toskaj

74’ Ci prova Piu su punizione, respinge Agostino

67’ Esce anche Sassari, al suo posto Fabbri

65’ Ultimi cambi per il Pontelungo, escono Guardone M. e Delfino, entrano Asteggiante e Trucchi

64’ É il turno di Saracco che prende il posto di Silvestri

59’ Primo cambio per il Savona, esce Fossati ed entra Iadanza

56’ RADDOPPIO DEL SAVONA! Corner di Silvestri dalla destra e colpo di testa di Nelli che gonfia ancora la rete

52’ SAVONA IN VANTAGGIO! Sbloccano la sfida i padroni di casa, Sassari da dentro l’area non si fa pregare e batte a tu per tu Breeuwer, legittimato il dominio territoriale

51’ Termina la partita di Calandrino, al suo posto torna dall’infortunio Corciulo

48’ Nelli reclama un rigore ma non c’è niente per l’arbitro

46’ Inizia la seconda frazione, nessun cambio

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione tra le proteste dei padroni di casa per un fallo non fischiato

46’ Turone pesca Fossati in area che conclude verso la porta, Breeuwer non bello da vedere ma efficace risponde

Tre di recupero

44’ Nelli insacca ma c’è un tocco di braccio che invalida l’azione

41’ Doppio cambio Pontelungo, Pulerà, Zanardini squalificato, cambia Vellko e Guardone A., inserisce Barbero e Calcagno

37’ PONTELUNGO IN 10! Secondo giallo per Pollero che perde palla e falcia l’avversario

35’ Colpo al volto per Sassari ad opera di Calandrino, lascia correre il direttore di gara, valutato leggero il contatto

33’ Partita che non decolla, portieri ancora inoperosi

29’ Conclusione di Piu centrale, segue il colpo di testa di Nelli che termina alto

26’ Secondo giallo per Pollero, che ferma da dietro Silvestri

18’ Primo giallo del match all’indirizzo di Calandrino, ruvido il suo intervento

17’ Colpo di testa di Calandrino che termina a lato

15’ Match ancora bloccato, padroni di casa che tengono il pallino del gioco in mano senza sortire effetti

4’ Un tiro per parte, Guardone sul fondo, Silvestri tra le braccia di Breeuwer

1’ Gioco subito fermo, colpo alla testa per Calcagno che però non è costretto al cambio

1’ Inizia la sfida, entrambe le squadre indossano la divisa classica

PRIMO TEMPO

Tutto pronto al "Chittolina" di Vado Ligure per la sfida tra il Savona e il Pontelungo valida per la 21° giornata di campionato. I biancoblù vanno a caccia di un successo per alimentare la rincorsa alla vetta della classifica. Tanti i pareggi nelle ultime settimane per gli striscioni, che hanno perso terreno ma non la voglia di lottare. Chi deve invertire il trend è invece la formazione ingauna, gli uomini di Zanardini arrivano da tre sconfitte consecutive e in vista del turno di riposo sono chiamati ad una grande prestazione.

SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, A. Damonte, N. Turone, M. Rolandi, E. Colombo, G. Raso, C. Fossati, E. Nelli, M. Silvestri, S. Sassari

A disposizione: M. Rosasco, A. Incorvaia, K. Toskaj, J. Saracco, F. Iadanza, M. Pirotto, D. Baldaccini, G. Raja, A. Fabbri

All: Sarpero Carlo



PONTELUNGO: L. Breeuwer, L. Alizeri, S. Staltari, M. Farinazzo, M. Calandrino, M. Guardone, E. Delfino, M. Pollero, A. Vellko, G. Piu, A. Guardone

A disposizione: M. Pusceddu, G. Barbero, L. Corciulo, L. Asteggiante, A. Chariq, P. Calcagno, A. Rocca, D. Trucchi, F. Ardissone

All: Zanardini Fabio



ARBITRO: F. Gorlero

ASSISTENTI: M. Vitale, S. Doglio