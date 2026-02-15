Calcio | Seconda Categoria. La Nolese non fallisce lo scontro diretto, poker biancorosso al Sassello

NOLESE - SASSELLO 4-0 (Benini 21', Ferlaino 51', Godena 57', Bordone 87')
45' finisce qua
42' POKER NOLESE CON BORDONE! Primo tentativo respinto, poi palla in fondo al sacco in qualche modo dopo anche un tocco al palo
37' ammonito Tripodi. Anche un po' di gloria per Barelli, intervento sulla punizione, manca poi lo stacco il Sassello per accorciare
27' proseguono i cambi: fuori Caroniti e dentro Bordone per la Nolese, nel Sassello Gustavino per Ginanneschi
22' esce Bruni nella Nolese, dentro Tassisto. Nel Sassello esce Gilardo e dentro Lamberti
19' Oliveri per Benini nella Nolese
18' intervento duro e in ritardo di Calcagno su Roascio, Barbuto estrae il rosso nonostante le scuse: molto contrariato il Sassello
15' cambia anche la Nolese, lascia il campo La Rocca per Marangi
13' cambi Sassello: escono Porro e Vacca, dentro Garbarino e Galatini
12' TRIS NOLESE! Godena calcia ma Paonessa respinge, sulla ribattuta il tap in vincente
6' RADDOPPIO NOLESE! PERLA DI FERLAINO DA FUORI, PALLONETTO CHE TERMINA IN FONDO AL SACCO E SOPRENDE PAONESSA
16:05 ripartiti senza cambi
SECONDO TEMPO
49' botta di Godena da fuori, in qualche modo respinge con il piede Paonessa. Termina qualche secondo piu tardi la prima frazione
40' Gilardo impegna Barelli, respinge il portiere di casa dopo la bella trama del Sassello
39' tira Ferlarino, non abbastanza il mancino. Ammonito poi Vacca per un intervento precedente
35' ci prova Tripodi da fuori, alza sopra la traversa Paonessa
28' tacco fantastico di Benini che fa scorrere per l'inserimento di La Rocca, diagonale che non trova la porta quello del centrocampista
26' non ce la fa a proseguire Bertozzi, dentro Ferlaino
21' NOLESE IN VANTAGGIO! Da corner arriva la deviazione di Benini, suo l'ultimo tocco nell'area piccola
18' ha preso un po' di coraggio il Sassello dopo la punizione, è tornata però a farsi vedere la Nolese, ribattuto un tiro al volo di Basso in area
15' qualche problemino a livello muscolare anche per Bertozzi
14' contatto in area tra Tripodi e Paonessa, lascia proseguire Barbuto tra qualche protesta, necessario poi l'intervento del massaggiatore per l'estremo difensore
10' occasione Sassello da calcio piazzato, Calcagno dritto in porta, Barelli deve alzare in angolo con la mano, il portiere di casa rimane poi a terra
5' avvio di marca biancorossa, ma ancora nessuna chance nitida
15:02 via!
PRIMO TEMPO
Biancorossi e biancoblu a confronto in quello che rappresenta lo scontro al vertice e le due formazioni che, con ogni probabilità, si giocheranno il campionato. I ragazzi di Saccone sono caduti settimana scorsa a Pallare, sprecando l'occasione di arrivare alla sfida con un +4 e un potenziale +7. Dall'altra parte, c'è un esame vero e proprio per il gruppo di Musso, all'andata sconfitto di misura.
Formazioni
NOLESE: Barelli, Caroniti, Bruni, Scalia, Roascio, Tripodi, Basso, La Rocca, Bertozzi, Godena, Benini
A disposizione: Acojocaritei, Pastorino, Restuccia, Bordone, Ferlaino, Oliveri, Tassisto, Aroca Cortez, Marangi
Allenatore: Saccone
SASSELLO: Paonessa, Najarro, Crino, Porro, Gagliardo, Vallarino, Vacca, Gilardo, Calcagno, Rebagliati, Ginanneschi
A disposizione: Vani, Ottonello, Gustavino, Molinari, Chiappone, Garbarino, Galatini, Lamberti
Allenatore: Musso
Arbitro: Leonardo Barbuto (Savona)