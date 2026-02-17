Pallanuoto, la loanese Gaia Gattuso tra le convocate per il raduno azzurro Under 16 di Frosinone

C’è anche la giovane loanese Gaia Gattuso tra le protagoniste del raduno collegiale della nazionale italiana femminile Under 16 di pallanuoto, in corso a Frosinone fino al 18 febbraio.
Classe 2011, Gattuso rappresenta una delle promesse più interessanti del panorama ligure.
L’atleta, che milita nelle fila del Bogliasco 1951, ha risposto alla convocazione del commissario tecnico Aleksandra Cotti, entrando così a far parte del gruppo azzurro impegnato in questa importante fase di preparazione e valutazione.