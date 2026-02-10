Pallanuoto | Rari Nantes Savona, niente rimpianti per Pietro Figlioli: "Un onore essere in finale di Coppa, ora concentriamoci sul campionato"

La Rari Nantes Savona è uscita tra gli applausi dalla piscina "La Sciorba" di Genova. Nonostante la sconfitta in finale contro la corazzata Pro Recco la formazione biancorossa ha dimostrato carattere e tenacia, confermandosi ai vertici della pallanuoto italiana.

Al termine della sfida, è stato Pietro Figlioli ad analizzare la prestazione con lucidità e orgoglio, allontanando qualsiasi ombra di delusione e focalizzandosi sulla crescita del gruppo.

"Non abbiamo nulla da rimproverarci. Abbiamo tenuto testa - ha dichiarato big Pietro ai microfoni della Fin - ad una squadra fortissima e dalle grandi individualità. Alla fine la differenza tecnica è venuta fuori, ma noi non abbiamo mollato. Essere per il secondo anno consecutivo a contenderci la Coppa Italia deve essere un onore per tutto il gruppo. Adesso testa al campionato, perché abbiamo tutte le carte in regola per fare bene".