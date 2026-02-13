Pallanuoto | Rari battuta dallo Steaua, ma il bicchiere di Angelini è mezzo pieno: "Gara discreta, ottime risposte dalle seconde linee" (VIDEO)

Una Rari stanca dalle fatiche della Coppa Italia e con qualche giocatore indietro di condizione, come ad esempio i nazionali reduci dagli Europei.

Alberto Angelini, tecnico savonese, ha evidenziato questi aspetti analizzando la prova dei suoi, sconfitti dallo Steaua Bucarest ai tiri di rigore in Len Euro Cup nell'ultima gara della fase a gironi: "Una prova discreta, in cui ad un certo punto ho fatto giocare le seconde linee, se di seconde linee si può parlare, che mi hanno dato delle ottime risposte".

Più che buono, invece, il giudizio sulle prime gare del 2026, condito dalla qualificazione alla finale della coppa nazionale.