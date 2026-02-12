Pallanuoto. Len Euro Cup, Rari un ko che non fa male: vince lo Steaua Bucarest ai rigori, biancorossi comunque primi nel Gruppo D

Coincide con una sconfitta il ritorno per un match ufficiale alla piscina “Zanelli” della Rari Nantes Savona. Nel match valido per la sesta e ultima giornata del Gruppo D della seconda fase di Len Euro Cup, i biancorossi hanno perso contro lo Steaua Bucarest 16-17 dopo i tiri di rigore.

I ragazzi di Alberto Angelini, già qualificati agli ottavi dove si saranno presenti anche le terze e quarte classificate dei gironi di Champions League, hanno pagato dazio ad una serata non delle migliori contro la coriacea compagine romena, capace di ribattere colpo su colpo alle azioni dei padroni di casa e di colpire in maniera cinica una volta in attacco.

L'obiettivo del Savona - privo di Leinweber, out per squalifica - era quello di blindare il primo posto dal possibile ritorno dello Sabac: missione compiuta per capitan Rizzo e compagni grazie anche al contemporaneo ko dei serbi a Berlino contro lo Spandau. Rari al primo posto grazie al punto comunque ottenuto in virtù del pareggio.

La Rari Nantes Savona tornerà ora in vasca domenica prossima, nuovamente alla “Zanelli”, contro la De Akker Bologna.