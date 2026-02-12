Pallanuoto, Len Euro Cup | La Rari Nantes Savona vuole blindare il primo posto nel girone, alle 19:00 la sfida alla Steaua Bucarest

Tra poche ore la Rari Nantes Savona tornerà in vasca alla piscina “Zanelli” per la terza gara casalinga stagionale in campo europeo. I biancorossi, già qualificati, affronteranno i romeni della Steaua Bucarest nell’incontro valido per la sesta e ultima giornata del Gruppo D della seconda fase, denominata Group Stage, dell’Euro Cup 2025/2026. L'obiettivo è di ottenere una vittoria di buon profilo, pur senza il cannoniere Leinwever, per blindare il primo posto rispetto al Sabac, a pari punti con il club guidato da Alberto Angelini ma con una differenza reti peggiore.

La direzione dell’incontro è affidata agli arbitri Jakov Blaskovic (Croazia) e Sinisa Matijasevic (Montenegro), mentre la Delegata LEN sarà Ana Arechavaleta (Spagna).

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro; ingresso gratuito per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni. Inizio del match alle ore 19:00.