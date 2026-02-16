Pallanuoto. Festa del gol tra Rari Nantes e il De Akker, sul fronte europeo sarà sfida al Marsiglia

Sono ore particolarmente intense tra campionato ed Europa per la Rari Nantes Savona. Dopo il successo in Serie A1 contro la De Akker Team, è arrivato questa mattina a Zagabria il sorteggio degli Ottavi di Finale di LEN Euro Cup, che vedrà i biancorossi opposti ai francesi del CN Marseille.

Ieri i biancorossi di Angelini hanno prevalso sui bolognesi per 24-21 al termine di una sfida spettacolare e ricca di gol: l’allungo decisivo è arrivato nel terzo tempo (9-6), fondamentale per indirizzare l’incontro.

Miglior marcatore della gara è stato l’ungherese Oliver Leinweber con 5 reti (3 su rigore). Triplette per Damonte, Figlioli (2 su rigore) e Bruni; doppiette per Occhione, Gullotta e Marini. A segno anche Rocchi, Condemi, Guidi e Pietro Bragantini.

Al termine del match, il difensore Niccolò Rocchi ha analizzato così la prestazione:

«È stata una partita difficile come ci aspettavamo. Loro sono un’ottima squadra con alcune individualità di alto livello. Noi veniamo da una settimana con tanti impegni tra Coppa Italia ed Euro Cup. Questa non è una scusante perché dobbiamo sempre dare il massimo quando scendiamo in acqua. Ieri non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, forse per un po’ di stanchezza, abbiamo preso tanti gol e sicuramente non è nelle nostre caratteristiche. Il nostro gioco è difendere forte per ripartire in contropiede, oggi non ci siamo riusciti, merito anche all’avversario che è venuto molto agguerrito. Ora testa alla prossima partita».

Il prossimo impegno in campionato per la squadra allenata da Alberto Angelini sarà sabato 21 febbraio, ancora alla “Zanelli”, contro l’Ortigia (inizio ore 18.00).

Sul fronte europeo l’urna ha invece abbinato i savonesi al Marsiglia, formazione francese di altissimo livello e tra le candidate alla vittoria finale.

La gara di andata si disputerà a Savona mercoledì 25 febbraio, mentre il ritorno è in programma a Marsiglia sabato 7 marzo.



Gli altri accoppiamenti degli ottavi di Finale:

Panathinaikos – Jadran Herceg Novi

Oradea – Terrassa

Sabadell – Sabac

Barcelona – Radnicki

Vasas – BVSC

Primorac Kotor – Jug

Szolnoki – Jadran Spalato