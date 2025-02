Albenga. Il rammarico e l'augurio dell'ex Ferraro: "Profondamente rattristato. Il grande calcio torni in città quanto prima"

Sono molti i commenti di rammarico e dispiacere arrivati da parte di protagonisti del calcio locale che negli anni passati hanno vestito i colori bianconeri, dopo la rinuncia dell'Albenga a scendere in campo domenica scorsa contro il Novaromentin, gesto che porterà all'esclusione della società ingauna dagli organici federali.

Anche un tecnico navigato e che in carriera ha conosciuto moltissime situazioni di calcio, anche molto complicate, come Flavio Ferraro non ha nascosto, seppur da ex solamente di un breve periodo nel 2022, il proprio sentimento per il sodalizio che dovrà ripartire ora dai livelli minimi del calcio.

"La notizia di una società fantastica come l'Albenga mi ha profondamente rattristato - esordisce il tecnico ora al New Bragno - Ho avuto il piacere e l'onore di difendere questi colori per pochi mesi ma capaci di regalarmi emozioni meravigliose. Mi auguro che quanto prima questa città possa nuovamente avere una squadra in gradi di regalare ai tifosi, unici, giornate di grande calcio. Forza Albenga sempre!".

E anche uno dei protagonisti in campo di quella seconda parte di stagione, l'australiano ora alla Massese Joel Anich, non ha certo dimenticato anche da lontano i colori albenganesi. "Grazie al club che per primo ha creduto in me in Italia. Ho il cuore spezzato per la città e per i tifosi" ha scritto sui suoi canali social.