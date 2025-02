Football americano, i Pirates battuti all'esordio in IFL. Meini: "Abbiamo incontrato una signora squadra, continuiamo a lavorare"

È iniziata con una sconfitta per 49-0 sul campo dei Guelfi Firenze l'avventura dei Pirates Savona in IFL, il massimo campionato nazionale di football americano. Contro i vice campioni d'Italia, la squadra savonese ha pagato dazio al cospetto di una franchigia forte e costruita per arrivare nuovamente in fondo alla competizione.

"È un altro livello, un'altra velocità, un'altra intensità - spiega Gegio Meini, General Manager dei Pirates - non abbiamo perso, abbiamo imparato. Ci vuole più intensità negli allenamenti, abbiamo incontrato una signora squadra che farà valere il suo valore nel campionato perché a livello di esecuzione, velocità, precisione e tecnica è una delle più forti nel panorama italiano".

"In alto la testa - ha concluso Meini - questa non era una partita che potevamo ambire a fare nostra, ma sicuramente il punteggio ci penalizza troppo. Questo però è il football, si cresce e si continua a lavorare".