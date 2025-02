Calcio, Albenga. La solidarietà di Varese e Pinerolo. Il dg biancorosso Rosati: "Spiace soprattutto per i loro tifosi" (VIDEO)

Continuano ad arrivare soprattutto da fuori regione gli attestati di solidarietà nei confronti dell'Albenga. dopo l'esclusione dal campionato di Serie D.

Due tra le avversarie degli ingauni, il Varese e il Pinerolo, hanno voluto pubblicamente mostrare la propria vicinanza alla tifoseria bianconera.

Lo ha fatto il direttore generale biancorosso, Giovanni Rosati nel post partita di Saluzzo, ma anche il sodalizio piemontese è intervenuto attraverso i propri canali social.



Il post del Pinerolo:

Il Pinerolo FC esprime tutto il suo dispiacere e la più profonda solidarietà per la fine di una bellissima storia scritta per quasi cent'anni al cospetto delle torri e del suggestivo centro storico che contraddistinguono la città di Albenga. Il naufragio di questa gloriosa società, anche nostra leale e stimata avversaria sia in campionato nonché in coppa quando entrambe le squadre hanno avuto l'onore di frequentare il quarto livello calcistico nazionale, è sicuramente l'epilogo di una bruttissima pagina sportiva che ha colpito i colori bianconeri e non. Siamo comunque certi che dopo questa terribile tempesta che ha provocato profonde ed indelebili ferite, dai resti del vascello che a stento ancora galleggia sulle cristalline acque blu ingaune, ci sono i presupposti per alzare nuovamente le vele e riprendere quel bellissimo viaggio improvvisamente e bruscamente interrotto.

Forza ALBENGA, forza ORGOGLIO INGAUNO!