Calcio | Giovani D Valore. Celle Varazze primo tra le liguri, in fondo Cairese e Vado

l Dipartimento Interregionale ha reso note le classifiche provvisorie del progetto "Giovani D Valore", l'iniziativa che premia le società di Serie D maggiormente virtuose nell'impiego dei calciatori juniores oltre i limiti minimi previsti dal regolamento.
Giunti alla 23ª giornata di campionato, i dati offrono uno spaccato interessante sulle strategie dei club per quanto riguarda la valorizzazione dei propri vivai.
Nel Girone A, pur in un raggruppamento dominato numericamente dalle compagini piemontesi e lombarde, spicca il piazzamento del Celle Varazze. La formazione biancoblu si attesta come la prima forza tra le liguri, occupando la settima posizione generale con 149 punti.
Sul fondo della classifica, la Cairese, terzultima, e il Vado, addirittura fanalino di coda.
Di seguito la situazione del raggruppamento alla luce dei punteggi aggiornati:
Società
Punti
BIELLESE
312
CLUB MILANO
192
ASTI
188
SALUZZO
177
NOVAROMENTIN
171
CHISOLA
154
CELLE VARAZZE
149
DERTHONA
97
LAVAGNESE
54
GOZZANO
51
SESTRI LEVANTE
48
LIGORNA
42
SANREMESE
42
IMPERIA
41
VARESE
40
CAIRESE
39
VALENZANA MADO
32
VADO
12