STADIO APERTO: APPROFONDIMENTO SUL CAMPIONATO DI SERIE D

 / Calcio

Calcio | 20 febbraio 2026, 12:46

Calcio | Giovani D Valore. Celle Varazze primo tra le liguri, in fondo Cairese e Vado

Primo posto per la Biellese

Calcio | Giovani D Valore. Celle Varazze primo tra le liguri, in fondo Cairese e Vado

l Dipartimento Interregionale ha reso note le classifiche provvisorie del progetto "Giovani D Valore", l'iniziativa che premia le società di Serie D maggiormente virtuose nell'impiego dei calciatori juniores oltre i limiti minimi previsti dal regolamento.

Giunti alla 23ª giornata di campionato, i dati offrono uno spaccato interessante sulle strategie dei club per quanto riguarda la valorizzazione dei propri vivai.

Nel Girone A, pur in un raggruppamento dominato numericamente dalle compagini piemontesi e lombarde, spicca il piazzamento del Celle Varazze. La formazione biancoblu si attesta come la prima forza tra le liguri, occupando la settima posizione generale con 149 punti.

Sul fondo della classifica, la Cairese, terzultima, e il Vado, addirittura fanalino di coda.

Di seguito la situazione del raggruppamento alla luce dei punteggi aggiornati:

Società

Punti

BIELLESE

312

CLUB MILANO

192

ASTI

188

SALUZZO

177

NOVAROMENTIN

171

CHISOLA

154

CELLE VARAZZE

149

DERTHONA

97

LAVAGNESE

54

GOZZANO

51

SESTRI LEVANTE

48

LIGORNA

42

SANREMESE

42

IMPERIA

41

VARESE

40

CAIRESE

39

VALENZANA MADO

32

VADO

12

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium