Calcio | Il tackle più bello di Paolo Scannapieco: "Due anni fa ho avuto un tumore, Ligorna fondamentale per sostegno e vicinanza"

Spirito e coraggio non sono mai mancati nel dna di Paolo Scannapieco.

Il capitano del Ligorna ha compiuto infatti mille battaglie all'interno del rettangolo verde, molte vincendole come testimonia il bel percorso che la società del presidente Saracco ha saputo compiere negli ultimi anni.

Il tackle più importante il difensore di Toirano lo ha però compiuto sulla malattia, come ha rivelato ai microfoni di Seried24 e del Secolo XIX:

"Due anni fa ho vissuto il momento più difficile della mia vita, ho avuto un tumore che mi ha messo a dura prova. Non potrò mai ringraziare abbastanza il Ligorna per il sostegno e la vicinanza, quest’anno tutti insieme stiamo provando a scrivere la più grande pagina di storia del club. Tutto l’ambiente crede al sogno Serie C, vogliamo giocarcela fino alla fine."

Fondamentale in questo percorso è stato il legame creato con il sodalizio genovese, ma anche l'apporto della famiglia, vero punto di riferimento per Paolo. Un nido sicuro, che si è allargato recentemente anche con la nascita del piccolo Edoardo.

Esperienze, negative e positive, che inevitabilmente portano a crescere e a ricalibrare la scala delle priorità.

Ora però l'obiettivo è focalizzato sul campo e all'entusiasmante rush finale con il Vado: in palio c'è il salto nei professionisti.