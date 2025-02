Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Rovato Vertovese elimina l'Alba, la Genova Calcio avrà due risultati utili contro i lombardi

Dopo la vittoria a tavolino della scorsa settimana contro l'Alba, la Genova Calcio contenderà il passaggio alla fase ad eliminazione diretta al Rovato Vertovese.

La formazione lombarda ha infatti pareggiato a reti bianche in casa dell'Alba, eliminando la squadra di Telesca.

Dopo soli due minuti di gioco, Foschi ha tentato un cross in area, ma nessun compagno è riuscito ad arrivare sulla palla. Poco dopo, Pozzoni ha impegnato Romanin con la prima parata del match. La prima frazione è stata ricca di emozioni, con entrambe le squadre che hanno creato occasioni senza riuscire a trovare la via del gol. Al 27’ Gherardi ha compiuto un intervento spettacolare su Medda, mentre al 39’ Ballabio, dopo aver controllato il pallone in una posizione favorevole, non è riuscito a superare il portiere avversario.

Il secondo tempo si è rivelato complicato per l’Alba Calcio, che all’11’ ha perso Dieye per infortunio e al 17’ è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Barbero, punito con un doppio giallo. Nel frattempo, Messadaglia ha avuto una grande occasione per portare in vantaggio la Rovato Vertovese, ma Romanin ha risposto con un’altra parata decisiva.

Al 60’ Galvagno ha sfiorato il gol con un gran tiro che si è stampato sul sette dopo una bella azione corale costruita con Medda e Foschi. Il match è rimasto in bilico fino al 70’, quando Ballabio ha avuto la possibilità di sbloccare il risultato su calcio di rigore, ma ancora una volta Romanin ha neutralizzato il tentativo, confermandosi protagonista assoluto dell’incontro.

Dopo la sconfitta a tavolino nella prima giornata, l’Alba Calcio ha salutato la competizione con una prova di carattere, mentre la Rovato Vertovese si giocherà il passaggio del turno la prossima settimana in casa contro la Genova Calcio. Ai biancorossi sarà sufficiente un pareggio per ottenere il primo posto nel triangolare

Alba – Rovato Vertovese 0-0

Alb : Romanin, Foschi, Algarotti (66′ Specchia), Dieye (56′ Rega), Marchetti, Barbero, Bosio, Galvagno, Ferro (79′ Riverditi), Galasso, Medda (66′ Igbinakenzua).

A disposizione Ferlisi, Vidotto, Panetta, Battaglino, Palazzo.

Allenatore: Telesca



Rovato Vertovese: Gherardi, Zenoni, Gaverini, Lini (89′ Palamini), Belotti, Cortinovis, Bertuzzi, L. Rota, Messadaglia, Pozzoni, Ballabio (74′ Zanga). A disposizione N. Rota, G. Rota, Rudelli, Adenyo, Kanté, Cartella, Vitali. All. Bolis

Arbitro: Haba di Caltanissetta

Assistenti Aguzzi di Rieti e Amelii di Teramo

Quarto ufficiale Romeo di Genova