20 febbraio 2026, 11:06

Calcio | Eccellenza. Il Rivasamba cambia guida tecnica alla vigilia del match con il Loano, arriva Ghio al posto di Beppe Maisano

Nonostante la vittoria contro il Golfo Pro Recco è arrivato al termine il rapporto sportivo tra il Rivasamba e mister Beppe Maisano.

Stamattina la società calafata ha confermato la separazione, affidando la panchina a 48 ore dalla sfida in casa della San Francesco Loano a mister Luca Ghio.

"La A.S.D. RIVASAMBA H.C.A. comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Mister Giuseppe Maisano come responsabile della Prima Squadra.

Ringraziamo il Mister per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

La conduzione tecnica della Prima Squadra viene affidata a Mister Luca Ghio che era già parte dello staff tecnico della Prima Squadra.

A lui rivolgiamo un augurio di buon lavoro in vista delle prossime importanti sfide che vedranno coinvolta la nostra squadra".

Redazione

