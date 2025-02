Pallanuoto, la Rari Nantes Savona vince a Firenze: biancorossi ok 17-9

Vittoria come da pronostico per la Rari Nantes Savona, oggi impegnata in trasferta a Firenze contro la Rari Nantes Florentia nel match valevole per la 19esima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 maschile di Pallanuoto. La squadra di Angelini si è imposta 17-9, dominando la contesa della piscina "Nannini".