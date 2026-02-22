STADIO APERTO: APPROFONDIMENTO SUL CAMPIONATO DI SERIE D

Calcio | Serie D. Il Sestri Levante apre il trittico di ferro per il Vado, Celle Varazze e Cairese a caccia di punti salvezza

Sestri Levante, Varese e Ligorna: è in questo trittico di partite che con buona probabilità si andrà a decidere il destino del Vado.
Il girone A di Serie D sta infatti entrando nella fase più calda e i corsari di Ruvo, tatticamente sempre ostici e fisicamente pronti, rappresentano il primo ostacolo di questo mini ciclo.

Momento delicato della stagione anche in coda: arrivati a dieci giornate dalla conclusione della regular season, i margini di errore si fanno sempre più stretti.

Ecco perchè Cairese e Celle Varazze dovranno tenatare di muovere la classifica pur contro avversari di buon profilo.
I valbormidesi sfideranno la Sanremese, la squadra più in forma del momento con il suo filotto di successi consecutivi, mentre i biancoblu di Pisano dovranno tentare di rientrare con punti utili da Vinovo, tana del Chisola, per mantenere nel mirino la salvezza diretta.

Tutte le partite inizieranno alle 14:30, salvo Lavagnese - Derthona e Ligorna - Club Milano fissate alle 15:00.
 

