Settanta minuti in controllo e un po' di affanno nel finale di partita. Non sarà stato il Savona più scintillante dell'anno, ma ieri per i biancoblu conquistare i tre punti era l'obiettivo chiave di fronte all'Old Boys Rensen.

A ribadirlo è stato anche Pablo Garbini, difensore centrale degli striscioni, pronto a proiettarsi anche alla sfida di Coppa contro il Multedo.