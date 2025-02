Calcio. Imperia-Vado 1-1, Buttu: "Spiace per i ragazzi, arbitro in evidente difficoltà non solo sul loro gol"

C'è tanto rammarico nelle parole di Pietro Buttu, allenatore di una Imperia che contro il Vado sfodera una prestazione gagliarda ma vede sfumare il successo solamente nei minuti di recupero.

"E' inutile recriminare sul gol del VAdo, lo ha dato, anche se non parlo mai degli arbitri penso che sia stato in difficoltà durante tutta la partita e non solo in quell'occasione".

"Però come ho sempre fatto, preferisco parlare delle mie cose. Mi tengo stretto una prestazione maiuscola, sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno giocato alla grande contro la squadra che a livello di rosa a mio avviso resta la più attrezzata di questo campionato, e che avrebbe dovuto fare un cammino diverso. Mi spiace per loro se alla fine l'epilogo è stato questo. Ma resta la consapevolezza di guidare un gruppo che sta onorando questa maglia come meglio non potrebbe fare. Dopo la meritata sconfitta di Tortona, spiace per questo risultato che poteva essere nettamente migliore".

"Se sorrido guardando la classifica? - conclude il tecnico nerazzurro - no, il dispiacere per questi ragazzi che avrebbero meritato di vincere va al di là di quello che dice la classifica".

Dove, comunque, l'Imperia mette un altro punto in cascina che, se pesa già ora, lo farà ancor di più quando si faranno i conti alla fine.